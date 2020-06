Gollán: "Si seguimos a este ritmo, el sistema de salud colapsa en julio"

Una vez más, el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán da que hablar por sus declaraciones en torno a la pandemia de Covid-19. Esta vez, aseguró que en la provincia que conduce Axel Kicillof, el sistema de salud quedaría colapsado para mediados de julio "si sigue el ritmo exponencial".

Días atrás, el funcionario bonaerense había dado de qué hablar cuando, desde su cuenta de Twitter, había apuntado contra el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta al afirmar, con un mapa que mostraba en rojo a la CABA, que quedaba "claro" dónde estaba el mayor riesgo de irradiación del coronavirus.

Queda claro en este mapa dónde está el mayor riesgo de irradiación del coronavirus. pic.twitter.com/24kjhVJF8B — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) May 17, 2020

Esta mañana, una vez más, Gollán llamó la atención cuando aseguró, en un reportaje a Somos Radio, que: "En la provincia de Buenos Aires nos da que, si sigue el ritmo exponencial, tendríamos el sistema colapsado para mediados de julio".

Dicho esto, Gollán tratpo de llevar calma al aclarar que si se logra "modular" el crecimiento de casos, eso no sucederá. Y acotó: "Incluso, si logramos disminuir la cantidad de casos, habremos generado el pico, que será el punto máximo al que llegó en este momento".

Una vez más, el funcionario bonaerense se desmarcó de la gestión porteña, que viene flexibilizando la cuarentena, al considerar que si use registra un aumento de casos, "hay que ser más cautelosos, que si uno ve que van descendiendo".

Es por ello que consideró que el AMBA debería tomar medidas relacionadas al coronavirus de forma conjunta. "Hay que tomarlo como una unidad epidemiológica. Para nosotros, no habría que hacer ninguna actividad que aumente la cantidad de circulación y que no se pueda controlar", dijo en este sentido, para luego aclarar: "No estamos haciendo las cosas bien si lanzamos más circulación y después no sabemos dónde va".