Impuesto PAIS: más compras de dólares hicieron disparar lo recaudado en mayo

En medio del derrumbe en términos reales que significó el incremento interanual de apenas 12,4% de la recaudación de mayo, hubo un tributo por el cual el Fisco embolsó más de la mitad de lo que había percibido en lo que va del año.

Se trata del impuesto PAIS, que grava con un 30% la compra del dólar al tipo de cambio oficial, entre otras operaciones: por esta vía el Estado se hizo de $ 11.907 millones, que equivalen al 55% de los $ 21.682 millones que había acumulado entre enero y abril, comunicó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en su informe mensual.

Al haberse creado en diciembre con la Ley de Solidaridad, no hay comparación interanual posible, pero tributaristas consultados por El Cronista consideraron que se trató de una cifra importante, al resaltar que el turismo al exterior y la venta de pasajes (otras dos grandes fuentes de recaudación para este gravamen) se encuentran prohibidos por el confinamiento.

Más allá de que durante el aislamiento social y obligatorio, la contratación de servicios digitales de empresas del exterior (plataformas de streaming, de juegos y de música) creció de forma significativa y con ella la base imponible sobre la cual el tributo grava el 8%, los especialistas destacaron un mayor volumen de compra de dólares en el mercado de cambios oficial (MULC) por parte de personas físicas.

"Parece ser que hubo mucha cantidad de gente que compró los u$s 200, que pagan el 30% del impuesto PAIS. Si bien el tipo de cambio no aumentó tanto, subió algo y alimentó esta dinámica", explicó José Luis Ceteri , que agregó como otro factor las compras por internet al exterior, de productos y servicios.

Si bien también mencionó la influencia del pago de servicios digitales, Sebastián Domínguez coincidió en el análisis y enfatizó el incremento del volumen de compras de dólares. "Entiendo que gran parte de ese incremento se debe a la compra de los u$s 200 por persona. Aumentó la compra de personas humanas, entonces el gravamen sobre esas operaciones tienen que explicar gran parte de esa recaudación", dijo.

Iván Sasovsky consideró que la falta de instrumentos de inversión y la incertidumbre llevaron a que muchas familias con margen de ahorro recurran a comprar los u$s 200, al tiempo que destacó que la suba de la cotización oficial del dólar, que aumentó más de 6% desde mediados de abril, incrementó la base imponible en pesos.

Además, mencionó otros factores como las dificultades para la evasión que presenta el impuesto, un mayor gasto de tarjetas corporativas por parte de empresas ante las restricciones para importar y la decisión de varias personas de arbitrar entre dólar oficial y paralelo que brinda la brecha y sumar un ingreso en pesos.

Si bien no todavía el Banco Central (BCRA) todavía no publicó el balance cambiario del mes pasado, las percepciones del impuesto correspondientes a la última semana de abril ingresaron al Fisco en mayo. A lo largo del cuarto mes del año, las personas humanas compraron u$s 248 millones, un 42% más que los u$s 174 millones adquiridos por este segmento en marzo.

Aunque no se explicita qué porción de las operaciones de abril se produjeron después del 22 y tributaron en mayo, ese aumento respecto a marzo pudo haberse traducido en términos recaudatorios del impuesto PAIS entre mayo y abril.

Sasovsky también planteó que el 20 de marzo el BCRA postergó vencimientos de las tarjetas de crédito hasta junio, lo que puede explicar una subrecaudación del impuesto PAIS en marzo y abril y el fuerte contraste con la alta cifra de mayo.