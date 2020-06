Tras salir del índice MSCI, acciones del Banco Macro y el Galicia recuperan terreno

El viernes último, las acciones del Banco Macro y del Grupo Financiero Galicia se hundieron tanto en Wall Street como en la Bolsa local. El Macro anotó retrocesos respectivos de 11,9% y 11,5%, mientras que el Galicia registró caídas de 9,3% en Nueva York y de 7,1% en la plaza bursátil local.

Distinto fue el escenario con la llegada de junio. El lunes las acciones del Banco Macro rebotaron 7,8% en Buenos Aires y 6,3% en Wall Street, mientras que ayer trepó otro 11,7% y 12,5% respectivamente. Para el Grupo Financiero Galicia la recuperación fue similar: en Wall Street recuperó 6,5% el lunes y 10,1% ayer, acumulando así una mejora de 17,2% en solo dos ruedas. En ese mismo lapso, el ADR del Macro acumuló una mejora de 19,4%.

La explicación detrás de esta alta volatilidad pasa por el hecho de que el viernes último fue la última rueda en la que estas dos acciones estuvieron listadas en el índice MSCI. Y según explica Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) lo que se está observando en esta semana es una “reversión a las órdenes de venta compulsiva” que sufrieron estas dos acciones sobre el cierre de la última semana.

Y es que más allá de las últimas subas, cabe observar que tanto el Banco Macro como el Grupo Financiero Galicia no hicieron más que acercarse a las cotizaciones que exhibían la semana última. Incluso, aún permanecen un poco por debajo.

Con la mejora de ayer, el ADR del Banco Macro cerró con una cotización de u$s 20,48, apenas unos centavos por debajo del valor que exhibía hace una semana. Y si bien se ubica por debajo de la cotización promedio del papel desde que comenzó el año, de u$s 24,2, superó su cotización promedio de los últimos dos meses, de u$s 17,4. Mirando más hacia atrás el ADR del Macro aún se encuentra lejos de su cotización promedio del año pasado, de u$s 44,1, y de su máximo de 2019, de u$s 76,48 alcanzada en la última rueda previa a las Elecciones PASO, del 11 de agosto.

En el caso del ADR Grupo Financiero Galicia, con las subas acumuladas en las últimas dos ruedas volvió a niveles de u$s 9,39, apenas por debajo de la cotización que exhibía una semana atrás. Sin embargo, al igual que en el caso del Macro, las subas le permitieron superar la cotización promedio de mayo, de u$s 8,3, y de abril, de casi u$s 7. Pero también permanece por debajo del promedio de u$s 10,7 que registra en el año, del promedio de u$s 21,77 anotado en 2019, y del máximo para dicho año, de u$s 38,19, alcanzado a fines de julio.

Cabe recordar que hace un año –más precisamente el 14 de mayo de 2019–, MSCI había informado que ocho acciones argentinas pasarían a componer su índice MSCI Global Standard. Éstas eran Globant, YPF, Telecom Argentina, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur, el BBVA Banco Francés, el Grupo Financiero Galicia y el Banco Macro. Sin embargo, en noviembre último removió de dicho índice a los papeles del BBVA, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía.