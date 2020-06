Economía, BCRA, AFIP y la UIF, el ejército detrás del contado con liqui

La preocupación por la pérdida de reservas llevó a que el Gobierno endureciera el cepo, una decisión que genera preocupación en las empresas.

Hay varias muestras de que esto sucede. Las que importan, sospechan que van a tener que usar sus dólares, las multinacionales que deberán acudir a sus casas matrices. Probablemente todo eso suceda.

Más allá de las medidas que tomó el Banco Central (BCRA) para frenar el drenaje de dólares y que hasta ahora el punto central es entorpecer la compra de dólares vía contado con liquidación, la acción tiene otros objetivos. Luego de detectar cuáles eran los "principales agujeros negros" por dónde el billete estadounidense dejaba el circuito financiero local, se estudia aplicar tiene un mayor grado de rigurosidad.

En primer lugar el Gobierno detectó que existe una brecha importante entre los dólares vendidos por el BCRA para que las empresas importen, y las importaciones reales que entraron al país. Según el Gobierno, esta brecha es de 40%. Es decir, ingresaron un 40% menos en bienes de los dólares que se pidieron para comprar bienes.

Las alarmas se prendieron en el BCRA, pero también en otros organismos del Estado. Por tal situación, fue el Gobierno el que instruyó al Ministerio de Economía, al BCRA, a la AFIP y a la UIF para que realicen a partir de ahora un trabajo conjunto para poder hacer un seguimiento de las empresas y prevenir maniobras especulativas. La idea, según el Gobierno, es garantizar un mercado financiero transparente.

Están convencidos de que las empresas utilizaron los dólares para anticipar pagos al exterior y para cancelar deudas. A partir de ahora las empresas van a ser seguidas más de cerca si solicitan comprar dólares y su stock de deuda no podrá ser menor al 1 de enero de 2020. Ahora, si la deuda vence, porque vence una Obligación Negociable (ON), la empresa podrá hacer frente al vencimiento. Pero, si la empresas que quiere pagar la deuda hizo contado con liquidación, el BCRA interpretará que ya tiene los dólares y deberá enfrentar los pagos con los dólares que tiene en su cuenta. De todas formas, en el Gobierno aseguran que cada caso se va a estudiar de forma particular.

Hoy, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se reunirá vía Zoom con la Unión Industrial Argentina (UIA). Pesce tratará se llevar calma a un sector clave de la economía y muy preocupado por lo que consideran un freno a las importaciones. Por último, otra de las preocupaciones de los empresarios gira en torno a la inflación. Hay una noticia que puede empezar a calmarlos. Las principales consultoras están con datos más alentadores de lo que preveían a principios de año: con una suba anual de los precios menor al 40% en lugar del 50% proyectado en enero.