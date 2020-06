En un día con récord de casos, hubo cumbre entre Larreta y Kicillof para acordar cómo sigue la cuarentena

Por un minuto Axel Kicillof le ganó a Horacio Rodríguez Larreta. A las 19.37 el gobernador bonaerense tuiteó la foto juntos de su visita al despacho del Jefe de Gobierno porteño. Ambos escribieron el mismo texto acordado: "Nos reunimos para evaluar la situación epidemiológica, sanitaria y social del AMBA de cara a la próxima etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio".

Ninguna definición en una jornada que comenzó con un deja vú de los cruces entre Ciudad y Provincia por el futuro del confinamiento de cara al anuncio de su extensión, con los primeros pensando en nuevas flexibilizaciones; y los otros no sólo en limitar más reaperturas sino, incluso, alertando con volver a la Fase 2 si había un incremento de casos de coronavirus .

"No haremos nada sin consensuarlo con Nación y provincia", aclara el larretismo. "Si es una medida que no afecta al Conurbano, no habría problemas", armonizan en La Plata.

"Estuvieron analizando variables, para terminar de cerrar entre mañana y pasado la nueva instancia y coordinar acciones", resumieron en el kicillofismo. "Está todo sujeto a cómo esté la curva entre jueves y el viernes", acotaron en el larretismo, donde agendaron una reunión del jefe de Gobierno con Alberto Fernández en la quinta de Olivos hoy por la tarde o mañana. Por lo pronto, el Presidente estará antes con el gobernador en un acto en Campana por la mañana.

Mientras escalaba hoy temprano la discusión que ambas jurisdicciones mantienen desde que el resto del país pasó a otra etapa, la jornada marcó otro récord diario de diagnósticos positivos, con 904. Hace casi un mes que la provincia no registraba más casos que la Ciudad: 488 contra 371. Un dato que refuerza la reapertura dosificada en provincia, después del brote en Villa Azul.

El mapa de casos