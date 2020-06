La logística mundial atenta a la vacuna del Covid-19

El mundo está atento a los avances científicos que posibiliten contar con una vacuna para desterrar el Coronavirus. Pero una vez que la misma se encuentre testeada y aprobada, arrancará el colosal desafío de distribuirla en el mundo entero. La magnitud de este emprendimiento significará la operación logística más importante en la historia de la humanidad.

“Antes de poder ser distribuida la vacuna debe tener el sello WHO, “The Who-Stamp” que es una aprobación a nivel internacional y de carácter pre-calificación que asegura a las naciones desarrolladas que la vacuna reúne los requisitos de seguridad y efectividad. El tiempo que toma este tipo de aprobación varía de acuerdo a cada caso que se presenta”, dijo a Transport & Cargo Eduardo Petetta, de Green Log SRL. El especialista destacó que “para la distribución, la opción más próxima sería GAVI- The Vaccine Alliance, organización internacional dedicada a promover y proveer los medios para que las vacunas lleguen a los países más necesitados. Es no gubernamental, sin fines de lucro, y el respaldo de la fundación Bill & Melinda Gates, el Banco Mundial, Unicef y la Organización Mundial de la Salud, la han convertido en una institución de peso en los programas de vacunación a nivel internacional en la última década. Hasta 2018 GAVI ya ayudó a 73 países en los 5 continentes.

Patrick Campbell, presidente de Ocean Network Express (ONE) Argentina, confía en el soporte del transporte marítimo para una distribución a gran escala.

“Las líneas navieras tienen en sus planes corporativos los presupuestos de ayuda para transportar donaciones en caso de emergencias o catástrofes. Es cuestión de proponer a los principales consorcios navieros la coordinación logística de las operaciones. Con los seis grandes consorcios se cubre prácticamente el mundo entero”, resaltó el directivo.

Mirá también Ingeniería de carga aérea frente a la pandemia Se usan aviones de pasajeros acondicionados especialmente para llevar carga en sus bodegas, en la cabina, sobre los asientos, y en los porta equipajes

A juicio de Marcello Vaccari - managing director de VACLOG – RVA, “para plantear un desafío tan grande, hay que analizar toda la cadena logística con una visión sistémica. En primer lugar, se exige una planificación a efectos de regular todo el proceso desde la producción hasta la aplicación en el paciente. Posiblemente habrá un problema adicional si requiere cadena de frío. Otro aspecto tiene que ver con los cuellos de botella, es decir tal como se hizo con el virus, hay que aplanar el abastecimiento. Debe determinarse la capacidad estable del sistema e ir manteniendo un flujo constante de abastecimiento”.

Tras definirlo como el “vacuna ducto”, Vaccari, propuso “procesos administrativos y aduaneros simples en cada país, desde el pedido, hasta la entrega para que el producto llegue de manera instantánea donde sea”.

Otro punto clave es el abastecimiento parejo de la demanda. “Hay que asignar el inventario, alguien lo tendrá que hacer incluso para evitar mercado negro o que lo tenga el que paga más. Como habrá mucha demanda prácticamente no habrá stocks, sino que se entregará todo lo que se produce al principio hasta que la capacidad diaria de producción se equilibre con la demanda o la supere”, destaco Vaccari

El transporte es otro tema clave. “Se debe llegar a muchos lugares, lo más rápido posible desde el país de producción al de consumo y a su vez a cada centro de vacunación en cada ciudad. Van a intervenir muchos operadores logísticos en los distintos tramos de manera separada. Cada país deberá gestionar muy bien cómo se distribuye internamente y localmente. Lo que importa es el lead time, el tiempo desde que se ordena hasta que la vacuna es inyectada o suministrada al paciente”, aseveró Marcello Vaccari.