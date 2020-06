Teddy Karagozian: "Para los que se fueron, fue un negoción sacar los dólares del país"

El empresario textil "Teddy" Karagozian justificó hoy la fuga de capitales, por entender que "es un negoción sacar los dólares del país", y afirmó que en la Argentina "los ricos pagan muchos impuestos".

"Fue un negoción sacar los dólares del país. Los que se fueron hicieron más dinero que los que nos quedamos. Además, en todos los Gobiernos la gente ahorró en dólares. Por supuesto que el que más tiene más se escapa al dólar", enfatizó el CEO de TN&PLatex.

Según sostuvo la agencia NA, el empresario también hizo hincapié en la reforma impositiva que impulsa el Gobierno. ”Me parece una genialidad que el presidente Alberto Fernández quiera hacer una reforma impositiva. Porque el problema de la pobreza no es que los ricos no pagamos impuestos. Pagamos muchos impuestos, tantos que la mayoría se va del país porque no encuentra nada para invertir“, opinó.

“Los impuestos que paga un pobre son el 50% de lo que consume. Eso hace que una persona que todo lo que gana lo consume, pague muchos impuestos. Es algo que no pasa en el resto del mundo. Cuando eliminás los impuestos al consumo, el gasto del Estado baja a la mitad. Nosotros tenemos un Estado caro, porque es el perro que se persigue la cola”, expresó el empresario.