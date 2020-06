Los bonos operan mixtos mientras se extiende la negociación de la deuda

Los bonos argentinos arrancan el martes sin grandes cambios y atentos a la continuidad en las negociaciones sobre el tema de la deuda entre los acreedores y el Gobierno. Se supo recientemente que se estiran los plazos relacionados con las negociaciones y los inversores se mantienen esperanzados de que finalmente se llegue a un acuerdo entre ambas partes.

La parte corta de la curva soberana opera con leves bajas a comienzo de martes. El Global 2021 cae 0,92% mientras que el Global 2022 y Global 2023 ceden 0,55% y 0,63% respectivamente. Por su pare, el Bono a 2027 subiendo 0,66% al igual que el Bonar 2028 que sube 0,2%. En la parte mas larga de la curva los bonos operan con leves subas con el bonar 2038 subiendo 0,03% y el Centenario avanzando 0,14%.

Por su parte, el riesgo país arranca el martes sin grandes cambios cayendo 5 puntos basicos (-0,2%) hasta los 2617 puntos. En lo que va del año muestra un desplazamiento al alza de 48%.

La curva de bonos de legislacion local operan al alza con el Bonar 20 y Bonar 2024 subiendo 1,8% y 1,1% respectivamente. El DICA avanza 0,2% y el Bono a 20387 avanza 6,6%

Recientemente se supo que las conversaciones se extenderán hasta el próximo 12 de junio, siendo esta la tercera prórroga desde que comenzaron las negociaciones. Sin embargo, el mercado se mantiene expectante a la posibilidad de seguir acercando posiciones.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones resaltaron que los movimientos de mercado reflejan la probabilidad de lograr un acuerdo en el corto plazo sigue siendo alta, aunque advierten los riesgos de que veamos algún tipo de recorte en el corto plazo.

“Las señales que fue recibiendo el mercado en las últimas ruedas apuntaron a la recuperación no solo de los bonos de ley externa, sino también de ley local. Esto, motivado por la expectativa que aún se mantiene de un tratamiento similar por legislación haciendo que el diferencial promedio por legislación se ubique en niveles cercanos a los 100 puntos, contra los 500 a 600 puntos básicos de hace poco más de un mes. Todavía queda mucho por recorrer y hasta que las negociaciones avancen no nos sorprendería una nueva corrección desde los precios promedio de u$s 40 a u$s 41 que observamos ayer. Mientras que en el caso de un rápido avance hacia un escenario que nos aleje de un hard default, no se descartan precios superiores a los u$s 45”, proyectaron.

Juan Pablo Vera, jefe de operaciones de Tavelli y Cia explicó "esta misma semana debería haber una contrapropuesta que veremos si alcanza. El FMI emitió un informe técnico donde dice que Argentina no tiene demasiado espacio para mejorar la propuesta. Juez y parte, cada uno sacará sus propias conclusiones si hay algún mensaje adicional en las declaraciones. No sabemos si Guzmán se agarrará de estos comentarios como para endurecer la postura, esperemos que no. Pero debemos dejar siempre un espacio para que la no-lógica opere en nuestro país”.

Además de la extensión de los plazos de la negociación se supo también que el Gobierno estaría trabajando en mejorar la oferta inicial a la zona de u$s 47 a u$s 47. Mientras tanto, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) decidió activar los pagos correspondientes a los Credit Default Swaps (CDS) argentinos por unos u$s 1.500 millones luego de que la Argentina decidiera no abonar los intereses de los bonos globales el último 22 de mayo.

Los analistas de Delphos explicaron que sería ridículo no llegar a un acuerdo entre acreedores y el Gobierno dado el pequeño diferencial que los separa.

“Es un hecho que no llegar a un arreglo por 1,5 a 2 puntos porcentuales del PBI seria "ridículo". El problema es que hay una falta de un idioma común entre las partes. La política vendría a solucionar este tema con una voluntad "inquebrantable" para evitar el default. Sin embargo, todavía no está claro si va a intentar "la heroica" ofertando unilateralmente una propuesta que comience con 5 pero que no se acercaría a las demandas de los bonistas. El riesgo de este camino es que no se activen las CACs de algunos bonos y por ende no se logre evitar el default por completo”, advirtieron.