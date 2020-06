Hedge funds dirigidos por mujeres obtienen mejores resultados que los administrados por hombres

En lo que va de la crisis del coronavirus, un pequeño grupo de hedge funds gestionados por mujeres obtuvo un desempeño superior al que registraron fondos del mismo tipo pero administrados por hombres, según indican datos recientes. Esto ocurre mientras es constante la falta de avances en esta industria en lo que se refiere a corregir las desigualdades de género.

Los hedge funds a cargo de mujeres perdieron 3,5% en los primeros cuatro meses de este año, medido por el índice Women Access del grupo de datos HFR de Chicago. Ese desempeño fue mejor a la caída de 5,5% registrada por su índice HFRI 500 Fund Weighted, una medición de desempeño más general que comprende fondos tanto gestionados por hombres como por mujeres.

"Las gestoras parecen tener un mejor enfoque para administrar el riesgo", dijo Russell Barlow, director global de estrategias de inversión alternativas en Aberdeen Standard, una firma inversiones.

Aunque existen ejemplos de resultados muy buenos y muy malos en hedge funds administrados por hombres y mujeres, los datos sugieren que en promedio las gestoras tuvieron mejor desempeño que los gestores, agregó Barlow.

Este mejor resultado se produce mientras esta industria, que mueve u$s 3 billones, se enfrenta a una fuerte desigualdad género que sólo está disminuyendo muy gradualmente.

Cincuenta años después de que en el Reino Unido se promulgó la Ley de Igualdad Salarial en 1970, la proporción de mujeres que trabajan en hedge funds, 18,8%, es la segunda más baja entre las siete clases de activos alternativos que también incluyen el capital privado y el capital de riesgo, según un estudio del grupo de datos Preqin; y apenas aumentó levemente desde 2017. Y a pesar de que en los últimos años se produjo una ola de hedge funds nuevos dirigidos por mujeres, la proporción de cargos altos ocupados por ellas en hedge funds ha disminuido marginalmente a 10,9%.

No está claro por qué las mujeres han tenido un mejor desempeño este año, ni si se trata de un hecho aislado o de una tendencia a largo plazo. Algunos conocedores de la industria sugieren que las gestoras demostraron ser más hábiles para evitar pérdidas cuando los mercados de acciones desarrollados comenzaron a caer a fines de febrero, una noción que coincide con los estudios sobre el desempeño de las mujeres en la gestión de riesgos. Barlow, de Aberdeen Standard, por ejemplo, describió la capacidad de limitar pérdidas como "una característica clave que las administradoras de fondos han podido mostrar".

Eso parece contar con el respaldo de los datos. Los fondos gestionados por mujeres registraron pérdidas menores durante las ventas masivas que sufrió el mercado de valores tanto en febrero como en marzo. Y en marzo se produjo la mayor diferencia de desempeño con respecto al índice más general desde que se creó el índice Women Access en octubre pasado.

"En las negociaciones discrecionales, tal vez los hombres antepongan más el ego a la racionalidad", dijo Irene Perdomo, ex cofundadora del hedge fund Devet Capital y ahora directora de estrategias macroeconómicas en Gresham Investment Management en Londres. "Las mujeres quizás sean más adversas al riesgo, más prudentes en la gestión de riesgos que los hombres; eso por intuición para mí tiene sentido."

Las mujeres "probablemente tengan más cuidado cuando se trata de la gestión de riesgos", dijo Monica Hsiao, directora de inversiones de Triada Capital, firma con sede en Hong Kong.

"Como somos una minoría y no formamos parte de un club de hombres, creo que nuestro enfoque tiende a ser un poco menos convencional", agregó Hsiao, cuyo fondo focalizado en crédito de Asia obtuvo una ganancia de 4,25% en abril.

Aberdeen Standard estima que el 1% de los activos en hedge funds es administrado por mujeres, lo que, en su opinión, constituye una muestra de magnitud suficiente que representa una amplia gama de estrategias utilizadas por estos fondos. Pero no todos opinan igual.

Leda Braga, fundadora y CEO del hedge fund Systematica Investments, y una de las mujeres en cargos ejecutivos más destacadas de la industria de estos fondos, cree que no hay suficientes mujeres que los administren como para contar con suficientes datos para analizar.

El índice Women Access de HFR abarca 25 fondos con activos por u$s 13.200 millones. Tiene ponderaciones a las principales estrategias similares a las del índice más general HFRI 500, aunque mantiene una menor exposición a la estrategia conocida como macro trading -que este año en realidad obtuvo resultados mucho mejores que los hedge funds en general- y una mayor exposición a las estrategias de renta variable, que han tenido un peor desempeño. Un índice HFRI Women más abarcativo también superó al indicador más general de los retornos de los hedge funds elaborado por HFR.

Las barreras de entrada que sufren las mujeres, ya sea en la propia industria de los hedge funds o en las carreras universitarias como las de matemáticas e ingeniería -que pueden conducir a puestos de trabajo en hedge funds-, quizas expliquen por qué las mujeres que progresan y llegan a administrar dinero son, en promedio, mejores que sus pares masculinos.

Para una mujer, lograr un ascenso o tener una carrera profesional comparable a la de un hombre "desgraciadamente, a menudo es más difícil", dijo Barlow de Aberdeen. "Por lo tanto, es probable que para tener éxito la mujer haya tenido que esforzarse más o mostrar más conocimientos que el hombre promedio que ocupa ese cargo".

Si existen barreras de entrada, éstas pueden "funcionar como un filtro" para las gestoras mujeres, dijo Braga de Sistemática, cuyo fondo BlueTrend subió cerca de 10% este año. "Tu vocación y pasión en la búsqueda de una carrera profesional debe ser más intensa si las condiciones de partida están en tu contra".

Perdomo de Gresham sostiene que las oportunidades en la industria son ahora más equitativas que en el pasado. Hace una década, cuando trató de pasar del área de estructuración cuantitativa de un banco al sector del trading, se postuló en 10 búsquedas laborales en el transcurso de un año, pero no la llamaron para ninguna entrevista. Después de un año y medio, finalmente la consiguió y obtuvo el trabajo. "Soy muy testaruda, no dejé que esas 10 postulaciones me deprimieran", contó.

Hsiao de Triada Capital está de acuerdo. "Definitivamente tenemos que pasar por mucho más para llegar a donde estamos", agregó. "Tenemos que ser mucho más versátiles".

Traducción: Mariana Oriolo