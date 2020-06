Se activaron los seguros contra default argentinos

La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés) decidió activar este lunes los pagos correspondientes a los Credit Default Swaps (CDS) argentinos por unos u$s 1500 millones. La medida era esperada dentro del mercado, luego de que la Argentina cayera el viernes 22 de mayo en el noveno default de su historia al no haber realizado el pago de los u$s 503 millones correspondientes a intereses de los bonos Globales 2021, 2026 y 2046.

Si bien las negociaciones entre el Gobierno y los acreedores para reestructurar la deuda continúan, los pedidos para que se activaran los CDS comenzaron a llegar al ISDA desde principios de la última semana. Y es que más allá de que el Gobierno extendió el período de negociación con los acreedores hasta el 2 de junio, y ante dicha prórroga buscó instalar que se trataba de una suerte de default light, soft, técnico o controlado, lo cierto es que la Argentina ingresó en cesación de pagos al haberse vencido el período de gracia correspondiente.

"El evento de incumplimiento de pago de crédito con respecto a la entidad de referencia y las transacciones cubiertas ocurrió el 22 de mayo de 2020", argumentó el ISDA este lunes.

Los CDS son una suerte de seguros financieros que se activan en el momento en que se produce un default. Pero al ser contratos entre privados, su activación no le costará al país un centavo más que el costo que ya le representa haber caído en default.

“Argentina incumplió con los pagos de esos tres bonos, con lo cual tienen toda la razón en pedir que se gatillen esos CDS. Y el pago corre por cuenta de quienes emitieron esas pólizas”, resumió Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

Consultado respecto a si esta decisión tendrá algún efecto en el precio de los bonos soberanos o si puede generar algún tipo de complicación en medio de la negociación por la deuda, Neffa explicó: “Desde el viernes pasado (por el viernes 22 de mayo) ya tenemos la noticia de que la Argentina entró en default. Después las calificadoras nos pusieron en default selectivo, que es algo que tienen la obligación de hacer. Es decir, el default ya debería estar descontado en precios”. Sin embargo, agregó: “Las negociaciones continúan y eso implica que está la posibilidad de que lleguen a buen puerto o a un arreglo parcial”.

En sintonía, Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI), argumentó: “No veo que pueda tener una consecuencia directa. Es más un tema técnico que rige el resultado de un contrato entre privados. No debería generar una gran demanda ni una gran oferta ese hecho puntual, en este contexto”.

En contraste, Abdala expresó que lo que sí está mirando con mucha atención el mercado es “cualquier desarrollo que pueda surgir de las negociaciones por la deuda”.