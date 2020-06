Durán Barba: "No hay duda que Argentina es el país más exitoso por lejos en esta desgraciada circunstancia"

"Si usted compara la población de cada país de América del Sur y la cantidad de muertos que se han producido, no hay duda que Argentina es el país más exitoso por lejos en esta desgraciada circunstancia", sentenció esta mañana el asesor político Jaime Durán Barba. Además, quien supo ser asesor del ex presidente Mauricio Macri opinó que "decir que no ha sido exitoso el enfrentamiento con el coronavirus en la Argentina es absurdo".

En un reportaje concedido esta mañana a Radio 10, el ecuatoriano elogió las medidas implementadas por el presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia por Covid-19. De acuerdo a su visión, el mandatario mostró una "gran sensatez" en lo que denominó una "hecatombe mundial".

En este sentido, el experto en comunicación política agregó que quienes gobiernan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también mostraron "una actitud civilizada".

"Para mi no hay ninguna duda de que ante todo hay que proteger la vida de la gente", sintetizó el ecuatoriano, en medio de las críticas provenientes de los sectores más duros de Juntos por el Cambio por las medidas implementadas desde el albertismo para hacerle frente al Covid-19. Y luego de que días atrás una serie de referentes e intelectuales difundieran una misiva en la que advierten que la Argentina se encuentra en medio de una "infectadura".