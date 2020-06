Cómo es el plan del Banco Mundial para inyectar u$s 350 millones en el país

Jordan Schwartz es el director del Banco Mundial en el país, en tiempos de coronavirus. Para eso, trabaja con la provincia de Buenos Aires en programas de alimentación y vivienda mientras gestiona la compra de insumos médicos. Schwartz mantiene diálogo directo con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, con un portfolio de u$s 7000 millones en el país. Mientras la Casa Rosada renegocia con bonistas y el FMI, desde el Banco aseguran que el Gobierno no tuvo conversaciones para suspender el pago de la deuda con el BM.

Jordan Schwartz

Hasta el momento, ¿qué tipo de apoyo recibió Argentina del Banco Mundial por el coronavirus? ¿Hubo también transferencia de conocimiento para enfrentar la pandemia desde el staff del BM hacia la Argentina?

Por un lado, intercambiamos asistencia técnica y dimos financiamiento para apoyar los esfuerzos del gobierno argentino en minimizar el impacto de la pandemia de coronavirus (COVID-19) en el sistema de salud a través de la compra de insumos médicos y equipos, con un préstamo de u$s 35 millones. Además, en momentos que hay competencia entre todos los países por comprar los mismos insumos, desde el Banco Mundial ayudamos a gestionar la compra de insumos de calidad para el ministerio de Salud. Por otro lado, aprobamos un financiamiento de u$s 300 millones para la Asignación Universal por Hijo, que es hoy, una herramienta clave, con la que cuenta el gobierno para llegar directamente a los más necesitados. Finalmente, estamos evaluando reasignar recursos de proyectos existentes por otros u$s 250 a 350 millones, para acompañar las necesidades actuales de activar la economía y generar empleo. Es interesante destacar que el financiamiento para la AUH, se aprobó en el Directorio del Banco Mundial, en forma unánime, el 24 de marzo. Esto muestra una señal importante de apoyo al pueblo argentino.

El director del Banco Mundial anunció que el BM suspenderá el servicio de la deuda de los países de bajos ingresos. A pesar de que Argentina no entra en esa categoría, ¿podría haber alguna excepción para la deuda de la Argentina con el BM? ¿Se suspenderá durante la pandemia la deuda que tiene con el BIRF?

El Banco Mundial ha promovido que los países del G20 encuentren una forma de asistir a los países más pobres suspendiendo el pago de deudas bilaterales, mientras los países enfrentan el impacto de la pandemia. Los pagos de las deudas que se postergan son los bilaterales. Para muchos países del África subsahariana, así como para otros países pobres, estas obligaciones bilaterales suelen constituir una gran parte del perfil de su deuda. Para Argentina, esta no es una parte importante de su deuda, y las negociaciones con los bonistas privados y el Fondo Monetario es el foco principal del gobierno. Para organizaciones internacionales como el Banco Mundial, que funciona como una cooperativa, los repagos son importantes porque nos permiten acceder al mercado de capitales y obtener financiamiento a muy baja tasa, que luego permite a los países acceder a financiamiento con tasas ventajosas. En momentos de dificultades macroeconómicas, tratamos de ofrecer nuevos financiamientos y así acompañar al país en su transición hacia un crecimiento inclusivo y sostenible, protegiendo a los más vulnerables. Los prestamos llegan a Argentina con periodos de gracia típicamente entre 5 y 7 años, hasta 35 años para el repago, y tasas de interés muy bajas (por ejemplo, alrededor de LIBOR más 30 puntos base). Entonces sin el ciclo de préstamos y repagos, no podríamos continuar trabajando con los países pobres o financiando a países con acceso limitado a los mercados de capitales, como es el caso Argentina.

¿Hay proyectos en marcha en las distintas provincias que fueron ampliados para afrontar la pandemia? ¿Piensa que habrá nueva ayuda del BM a la Argentina por el Covid-19 en los próximos meses?

Para acompañar en la respuesta a la emergencia, hemos revisado todo el portafolio del Banco, que tiene proyectos por unos $7.000 millones de dólares, para ver donde hay recursos por desembolsar y cuáles de ellos se pueden redireccionar a los que más los necesitan. En base a estas restructuraciones, vamos a financiar proyectos de provisión de agua y saneamiento que beneficien a poblaciones indígenas del norte del país. También estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires para financiar viviendas y programas de alimentación. Pensando ya para el 2021, estamos priorizando la preparación de proyectos en el área de salud, agua y saneamiento, apoyo a las PyMES, protección social y transporte urbano. Cada uno de ellos, va a acompañar la respuesta a la emergencia generada a partir del COVID-19, así como trataran de maximizar el uso de los recursos y la generación de empleo tanto directos como indirectos. Estamos en dialogo permanente con la Secretaria de Asuntos Estratégicos, liderada por Gustavo Béliz, para identificar como canalizar el apoyo del Banco en programas que tengan impacto a nivel provincial.