La confesión de Pérez Roldán y los malos tratos en el tenis

Guillermo Pérez Roldán, apodado en su época "Rocky" por la potencia de su derecha y fortaleza física, llegó a ocupar el puesto n°13 del escalafón mundial de tenis en 1988. Ganó 9 títulos individuales. El primero, en Múnich 1987, consagrándose como el tenista argentino más joven en ganar un torneo de ATP, a los 17 años y 6 meses. A los 24 años abandonó su carrera profesional tras sufrir una lesión en su mano derecha, por defender a su padre en medio de una pelea callejera en Milán.

Estos datos sobre su historia tenística continuarían en el archivo de no ser por su estremecedor diálogo con el periodista Sebastián Torok del diario La Nación.

"Sufrí el maltrato físico. Todos sabían. La cosa fue conmigo. Y con mi hermana al principio. Pero cuando empecé a facturar yo, mi hermana pasó a un segundo plano. Tengo que decir que fue un técnico de la puta que lo parió de bueno, pero un padre de mierda. No podía ser que ganar un partido era un alivio y en determinados momentos, en vez de poder disfrutar a los 19 años, ya no di más. Le dije: Seguí por tu camino, cuando te necesite técnicamente te llamo”, confesó días pasados Guillermo Pérez Roldán (50).

Y agregó sobre Raúl Pérez Roldán, su padre y entrenador desde los 4 años en una escuela de tenis de Tandil: “Un año gané 3 torneos de ATP, en el '87, ¡era junior, tenía 17 años! Después de ganar Buenos Aires me voy a Itaparica, en la primera ronda me toca un muchacho que se llama Tore Mainecke, jugué en otra superficie, venía de una que era súper lenta, hacía un calor, perdí y (después del partido) se subió a la cama y me empezó a cagar a latigazos porque decía que no me había movido bien”.

Guillermo Pérez Roldán

Y continúa con su relato: "Si yo te contara realmente las cosas fuertes, como perder un partido, entrar en una habitación y que te peguen una piña en medio de la boca con el puño cerrado. Y yo las corría todas, eh. O que te metan la cabeza en un baño o que te agarren a cintazos arriba de una cama. O un robo de cuatro o cinco millones de dólares. Todo lo que gané jugando al tenis, al otro día no lo tenía. Mi vieja (Liliana Sagarzazu) y mi viejo firmaron para sacarme la plata de mis cuentas. Terminé mi carrera y a los tres meses era pobre. La estafa la descubrí en 1994”.

Mariano Zavaleta, hoy vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) al leer la nota publicada declaró: "Yo viví con Guillermo en Mar del Plata cuando entrenábamos. Guillermo ya venía con la relación enfermiza con el padre. Me daba mucha pena, porque yo tenía 15 años, vivía con él, veía lo que sufría, las cosas que estaba padeciendo. Pero yo no dejaba de ser un chico de 15 y no podía aconsejarlo con la madurez que tengo hoy a los 42. Pero me acuerdo de tener charlas y decirle: “Guillo, escapate de acá, hacé tu vida”.

Esta confesión recorrió rápidamente el mundo deportivo y el estadounidense Brad Gilbert, ex tenista y ex entrenador de Andre Agassi, opinó desde su cuenta de Twitter: “Wow, muy triste y aterrador. Para leer esta historia", acompañando el texto con el link de la nota traducida al inglés junto a dos emojis: uno de un rostro con la cabeza vendada y otro de una persona llorando.

Andre Agassi: "Ningún niño debería pasar por lo que yo pasé"

Entre las confesiones al programa El Larguero de la Cadena Ser de España, valen destacar las siguientes:

“Odiaba el tenis, sí. Y lo odiaba porque nunca fue mi elección. Primero, mi padre me lo impuso, horas y horas de tenis; después, hizo que me mandaran lejos de mi casa, y más adelante, cuando yo aún andaba buscándome, intentando entenderme a mí mismo, puso sobre mí el foco y todo el mundo me decía quién era yo, mientras yo me sentía completamente desconectado de mi vida”.

“Mi padre me vendía como el número uno y cuando llegas ahí no te queda para dónde voltear, era el número uno más infeliz del mundo, prefería ser el 141. Cada vez que salí a jugar tenis sentí que estaba fingiendo”, dijo.

“Una noche Philly (su hermano) me pide que le prometa una cosa. Sí, claro, te lo prometo. Lo que sea. No dejes que papá te dé pastillas. ¿Pastillas? Andre, tienes que escuchar bien lo que te digo. Es muy importante. Son muy pequeñas, redondas y blancas. No te las tomes. Pase lo que pase. Está bien, pero ¿qué son esas pastillas? … ¿Y eso qué es? Una droga. Te da mucha energía. Sé que va a intentar administrar …”. Y, en efecto, cuando llega el campeonato nacional, que se celebra en Chicago, mi padre me administra un pastilla… Me la tomo y me sienta bien. Cuando salgo de la pista le digo a mi padre que no me encuentro bien, que creo que voy a desmayar, y él se siente culpable. Está bien, dice, pasándose las manos por la cara. Esto no está bien. No volveremos a intentarlo”.

"Dediqué dos años y medio para elegir cada palabra con mucho cuidado. No escribí un libro para que fuera un éxito de ventas, se trata de que el libro sea auténtico y en “Open” cuento tres décadas de mi vida, “Open” es una vida".

La relación de Venus y Serena Williams con su padre

Richard Williams fue entrenador de sus hijas y el hacedor de sus triunfos en el tenis. Keven Davis, el abogado que asesoró a los Williams durante 11 años ha explicado más de una vez que no había que menospreciarlo: “Su locura tiene un método. Todo lo que dice está muy bien pensado y 99 veces de cada 100 obtiene ese resultado. No hay que subestimarlo”.

Venus y Serena Williams con su padre Richard

Según publicó el diario El País de España, Richard Williams nació en Shreveport, Lousiana (EE.UU.), en la década de los años 40. Allí vivió con su madre y 4 hermanos en una casa sin camas ni cuartos de baño. Sufrió el racismo más hiriente tras el linchamiento de un amigo y ver morir a otro atropellado por una mujer blanca que nunca fue investigada. Cuando se decidió por ser entrenador de tenis hizo que toda la familia se mudara a las peligrosas calles de Compton, una ciudad del estado de Los Ángeles, entonces sacudida por una guerra de pandillas. La leyenda cuenta que no sólo llevaba a entrenar a sus hijas a las canchas públicas, sino que incluso llegó a persuadir a algunos jóvenes para que las insultaran y así se hicieran fuertes ante la adversidad del entorno. Por entonces les decía “cuando estés en la final del Open y pase esto, tienes que hacer esto otro”.

El padre de María Sharapova

Yuri Sharapov llevó a su hija Maria a los EE.UU. “impulsado por el dinero, a trabajar en los campos petroleros”, según cuenta la crónica reveladora publicada en el diario británico Daily Mail. A los 3 años la niña recibió una vieja raqueta de tenis en su casa de Soshi (Rusia) y se pasaba muchas horas golpeando la pelota contra la pared mientras le pedía a su padre que la acompañara al parque. Recién cuando tenía 6 años pudieron viajar a Florida (EE.UU.) aunque sin la compañía de la madre por cuestiones de dinero.

Yuri Sharapova y su hija María

“Sharapova era profundamente infeliz durante sus primeros años en Estados Unidos. Celosa de su capacidad, las niñas ricas de la Academia de Tenis Bollettieri – donde ganó una beca – se burlaban de ella por su acento y porque su padre trabajaba como lavaplatos en un restaurante”, se señala en el Daily Mail.

Yuri, con una “mentalidad despiadada” según uno de sus primeros entrenadores, hacía que María se entrenara hasta que le salieran ampollas en las manos y la reprendía cuando sus números en la cancha eran negativos.

Una mirada sobre las normas que protegen la niñez y adolescencia

Desde UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) se define como “disciplina violenta” a las acciones de un progenitor o cuidador tendientes a provocar dolor físico o sufrimiento emocional al niño o niña, con el objeto de corregir una conducta o de servir de elemento disuasivo. La agresión verbal incluye a gritos e insultos, en tanto el castigo físico puede estar representado con un simple zamarreo o sacudón, dar un chirlo y pegar en la mano, el brazo o la pierna; o formas de violencia más severas como golpear en la cara, la cabeza o las orejas, dar una paliza o golpear con objetos.

La Observación General n°13 (18/04/2011) sobre “Derecho del Niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia” dictada por el Comité de los Derechos del Niño de UNICEF, entre otros objetivos a cumplir, se plantea lo siguiente: “Instruir a los Estados partes para que comprendan las obligaciones que les incumben, en virtud del artículo 19 de la Convención, de prohibir, prevenir y combatir toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación del niño, incluido el abuso sexual, mientras este se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, entre ellos los agentes estatales”.

El Código Civil y Comercial de la Nación, define como menor de edad a una persona que no ha cumplido 18 años y como adolescente a quien cumplió 13 años. Las personas menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales: “No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada”. (arts.25 y 26). En tanto, el citado código (arts. 638, 639 y ccs. CCyCN) considera a la “responsabilidad parental” como “el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado”.

Los principios generales que conciernen a la responsabilidad parental son: a) el interés superior del niño; b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos; c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Entre otros deberes de los progenitores está el de representar y administrar el patrimonio del menor, prohibiéndose “el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes”. (arts. 646 y 647 CCyCN).

El abordaje de esta problemática parental no debe mirarse sólo desde la órbita del Derecho, sino que se conecta con otras ciencias sociales convergentes, entre ellas, la psicología aplicada al deporte.

Un trabajo de investigación realizado en la ciudad de Córdoba, sobre “Implicación Parental y Compromiso Deportivo en Tenistas” (Universidad Siglo 21, 2012) sobre una muestra de 65 jugadores aficionados entre 12 y 18 años, da cuenta que el apoyo y la comprensión favorecen la diversión y el compromiso de los jugadores disminuyendo la probabilidad de abandono deportivo. Entre sus conclusiones se remarca que “sería propicio desarrollar un programa de habilidades sociales y de solución de problemas con padres y madres, en el cual se brinde la oportunidad de aprender y reforzar comportamientos positivos y de modificar otros desadaptativos y disfuncionales”.

Por su parte, Catherine Delforge y Christine Le Scanff (Universidad de París, Revista de Psicología del Deporte, 2006) señalan que “la literatura sobre los procesos de influencia parental en el deporte, indica que los padres a veces asumen un rol extremadamente activo en la participación deportiva de sus hijos, constituyendo en determinadas circunstancias fuentes de estrés añadidas”.

El padre de Guillermo Pérez Roldán (Raúl) al ser abordado por los periodistas sólo atinó a decir: “Este es un asunto familiar que se tiene que arreglar familiarmente, pero como en casi todas las oportunidades, el periodismo daña. Y entonces yo no voy a emitir opinión”.

A más de tres décadas, esta confesión hecha en medio de la cuarentena desde la ciudad de Santiago de Chile, donde reside actualmente Guillermo, resulta aún más angustiante dentro del marco de incertidumbre que nos plantea la pandemia del coronavirus. Con su relato, quizás otros deportistas han vuelto a recorrer el oscuro túnel de sus experiencias personales, como si viajaran en un tren fantasma repleto de pasajeros siniestros, malos tratos, golpes e insultos, en su desesperada búsqueda del éxito. Isaac Asimov, escritor estadounidense de origen ruso, enhebró una frase que sintetiza: “La violencia es el último recurso del incompetente”.