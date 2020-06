Financial Times: los viajes comerciales al espacio podrían financiar la exploración futura

La comercialización de los vuelos espaciales con humanos ha revitalizado los planes de EE.UU. de seguir adelante con la exploración espacial. Primero la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), luego la Luna. Un día, quizás, Marte.

Las misiones planeadas se han retrasado, pero la cápsula Crew Dragon de SpaceX, lanzada en un cohete Falcon 9, se convirtió el sábado en el primer vehículo de propiedad privada que lleva astronautas de la NASA a la ISS. Boeing estaría a un año de hacerlo.

Un mercado comercial sostenible para viajes espaciales podría financiar la exploración futura. En la última década, el costo de alcanzar la órbita terrestre baja se redujo en 20 veces, según los analistas de investigación de la Nasa. El transbordador espacial de la NASA, que también llegó a la órbita terrestre baja, costó u$s 54.500 por kilogramo . Se reveló que el Falcon 9 de SpaceX salió u$s 2720 por kg. Los costos del lanzamiento para llegar a la ISS disminuyeron en 4 veces.

Hay formas más baratas de dejar atrás la gravedad. Cuesta unos u$s 12.000 dar un paseo en un caza MiG-29 ruso y ver la curvatura de la Tierra. La empresa española Zero 2 Infinity afirma que el año próximo lanzará un programa de viajes a la estratósfera que por 125.000 euros llevará turistas a 32 kilómetros por encima de la Tierra en un globo especialmente diseñado. Los que quieran ir aún más lejos podrían gastar millones.

Pero el transporte de personas entre el espacio y la Tierra no es el negocio en el que SpaceX espera hacer la mayor parte de su dinero. Valuada en u$s 36.000 millones, según los datos de PitchBook, se espera que las ganancias de la compañía provengan de los satélites que emiten servicios de banda ancha inalámbrica en todo el mundo. En la economía espacial global que mueve u$s 360.000 millones, los satélites de banda ancha conforman el sector de más rápido crecimiento según datos de la Asociación de la Industria de Satélites. Lo que es un mercado de u$s 2000 millones hoy podría llegar a u$s 95.000 millones en las próximas dos décadas.