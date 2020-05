Dólar: qué espera el mercado para junio tras otro reforzamiento del cepo

La última rueda de mayo mostró un panorama distinto y dejó entrever quizás lo que será el mercado cambiario en junio. Fue el primer día con nuevas restricciones a la compra de dólares, que se sumaron a las trabas ya existentes. Esto le puso más presión al dólar blue que anotó otra suba y una baja en las cotizaciones financieras.

Un dato que no pasó desapercibido fue el cambio de actitud que el reforzamiento de las restricciones financieras le permitieron al Banco Central (BCRA), pasar de vender u$s 100 millones de sus reservas el jueves a comprar unos u$s 300 millones el viernes.

Mayo fue un mes para el olvido en cuanto reservas. La entidad, según cálculos privados, habría inyectado unos u$s 1000 millones propios.

Desde el mercado hablaron de un cambio de escenario también desde el lado de la oferta: "Aparecieron los vendedores, parece que se convencieron de que no hay expectativa de devaluación a mediano plazo".

Entre las medidas del jueves, además de sumarse más restricciones a las que la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el BCRA fueron plantando en mayo, la autoridad monetaria anunció la decisión de obligar a los bancos a elevar la tasa de plazos fijos.

La idea es comenzar a direccionar la inversión a moneda local, en momentos en que adquirir dólares en el mercado oficial es cada vez más difícil. A mitad de mayo, a través de su Informe Monetario Mensual (IPOM) el Central adelantó que hará "todos los ajustes de liquidez que sean necesarios" cuando termine la pandemia.

En el último mes el peso argentino se depreció a un ritmo que les imprimió el BCRA a razón de (-0,14%) por día hasta los $ 70. La duda es si el Central permitirá un desplazamiento mayor del tipo de cambio en el MULC, en momentos en que el dólar blue opera por encima de los $ 120, mientras que las cotizaciones financieras se mueven en los $ 110.

Otros se plantean si en este contexto es sostenible un dólar "solidario", que incluye un impuesto del 30% y que se coloca en los $ 91.

Martín Vauthier, director de Eco Go , consideró que en junio puede empezar a darse un "desplazamiento de parte de la demanda de divisas, fundamentalmente lo que son importaciones, al mercado bursátil y sacarlo del MULC".

"El riesgo es que empiece a ganar espacio en la formación de precios y en las expectativas ese dólar financiero y que vaya perdiendo su rol de referencia el tipo de cambio oficial. Hay un riesgo de filtración a la inflación", alertó.

Y agregó: "Cuando aumenta la brecha el riesgo es que eso se filtre a inflación a través de las expectativas, que ese se tome como el dólar".

También advirtió que existe un potencial impacto sobre el nivel de actividad "ya que si empieza a haber un impacto sobre las importaciones al dólar oficial y al mismo tiempo la operatoria bursatil está trabada por el parking, el riesgo es que haya impacto en actividad".

"Creo que como condición necesaria para que haya menos presión sobre el dólar en todas sus formas y sobre las reservas del BCRA la solución no son los controles, que agregan incertidumbre, aumentan los costos para las empresas para cumplir con las regulaciones en un mercado muy trabado", sumó.

"La unica forma de frenar la presión cambiaria es renegociando la deuda y con certidumbre sobre un programa fiscal y una política monetaria debe ser prudente en administrar la liquidez que se genera por la emisión que se dispara para financiar el déficit", enumeró.

Pablo Tutor, de Garder Trading , remarcó que "le quedan muy pocos dólares en reserva al BCRA, estaba vendiendo mucho, en los últimos 20 días había perdido unos u$s 1000 millones y esto se da en un contexto donde debería haber estado comprando muchos dólares dada las exportaciones de cosecha gruesa".

"Ante esta situación, las alternativas eran, restringir las importaciones o elevar sustancialmente el tipo de cambio. Es claro ahora cual es el camino del BCRA respecto del tipo de cambio", analizó

Gustavo Neffa de Research for Traders reconoció que el panorama del mercado "se está complicando".

"El dólar oficial no lo suben porque saben que hay un riesgo de que acelere para inflación para el segundo semestre real y fuerte, con lo cual lo más probable que veamos un dólar hasta donde pueda el Central contener con medidas de no acceso al MULC antes que con devaluaciones", remarcó.

Aconsejó "cerrar la brecha de abajo para arriba y no de arriba para abajo".

El analista financiero Christian Buteler fue directo: "Queda claro que cada vez habrá menos opciones para hacerse de dólares al precio oficial en particular, lo que marca la escasez que hay".

"El dólar para atesoramiento ya tuvo su fuertes recortes, en mayo se sumaron complicaciones para operar en MEP y liqui y ahora se suma el dólar a la importación. Eso va a volcar más demanda al paralelo y le pone presión a los importadores que van a poner precios siguiendo el blue porque no saben que precio van a pagar por el producto que importan", indicó.

En cuanto al cepo, subrayó que "se encuentra en niveles infinitamente superiores al registrado en el 2015, donde perdieron las elecciones, entre otras cosas, por eso".

En cuanto a la posibilida de que el Gobierno termine con el dólar "solidario" consideró que "sacarlo sería aún peor, algún rasgo de normalidad debe haber. No podes cerrar todas las canillas y encima aumentar la presión de los caños porque colapsa la tubería".

El economista Diego Martínez Burzaco subrayó que desde el punto de vista de lo económico "sería ideal que comenzara un deslizamiento más acelerado del tipo de cambio oficial de manera de achicar la brecha y eso también va a generar que los incentivos del comercio exterior esten más atractivos para los exportadores y desaliente a los importadores equilibrar mejor la balanza comercial".

"En estas semanas la relación entre inflación y tipo de cambio no lo veo tan directo, es decir que habría margen como para deslizar y que no se te vaya mucho", analizó y consideró que sería clave que se prepare "un plan claro sobre cómo van a retirar todos los pesos que emitieron como con la suba de tasas, algo de lo que va en sintonía con la suba de tasa de plazos fijos".

Planteo que con la recesión que generó la crisis y el coronavirus "no creo que el mercado esté tomando el blue como referencia, pero de lo que estoy seguro es que a $ 68 nadie toma ese dólar".