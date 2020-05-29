El Cronista
Tecnología Sábado 30 de Mayo de 2020
Es argentino, tiene 13 años y ya gana $ 40 M sin estudiar: qué hace
|MONEDAS
|Compra
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|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|65,2500
|70,2500
|DÓLAR BLUE
|1,6260
|121,0000
|125,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-0,9140
|-
|111,6615
|EURO
|0,4829
|75,9792
|76,0177
|REAL
|0,0974
|12,6378
|12,6437
|BITCOIN
|-1,4450
|9.431,6700
|9.438,9900
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|2,9197
|26,4375
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-25,0000
|12,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-23,5294
|13,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|26,6000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|4,6512
|90,00
|86,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|12,8571
|2,37
|2,10
|DISC USD NY
|0,1538
|65,10
|65,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-1,4380
|38.985,8200
|BOVESPA
|-1,1200
|86.949,0900
|DOW JONES
|-0,8400
|25.400,6400
|S&P 500 INDEX
|-0,4845
|3.029,7300
|NASDAQ
|0,1100
|9.368,9890
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,8855
|308,4634
|311,2192
|TRIGO CHICAGO
|1,1662
|191,2510
|189,0464
|MAIZ CHICAGO
|-1,0687
|127,5539
|128,9318
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|PETROLEO BRENT
|-1,0768
|34,9100
|35,2900
|PETROLEO WTI
|-0,7120
|33,4700
|33,7100
|ORO
|1,3541
|1.736,5000
|1.713,3000
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