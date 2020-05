Danone redobla esfuerzos en calidad y cercanía

La pandemia de Covid 19 trajo aparejados grandes desafíos para el mundo de las empresas. Para algunas, por la imposibilidad de seguir ejerciendo sus labores normalmente. Para otras, por tener que mantener su operatividad con rigurosas adaptaciones, tanto en lo que respecta a las cuestiones sanitarias como logísticas, y lo que implica, por lo tanto, un alto nivel de inversiones para poder cumplir con todas las exigencias. Para el caso de las alimenticias, además, se suma otro desafío: garantizar el abastecimiento del mercado local.

En este marco, y alcanzada por la excepción del aislamiento por ejercer una actividad esencial, Danone desplegó un operativo extraordinario a nivel industrial con la aplicación de estrictos procedimientos alineados con las normas sanitarias para proteger tanto a colaboradores, como a la cadena de suministro y logístico -conformada por 1200 camiones-, de manera de llegar con la calidad de siempre a todo el país.

"El escenario que nos plantea el Covid-19 es un desafío constante para nuestra compañía, que al ser una de las actividades esenciales y exentas de la cuarentena, necesita seguir operando y abasteciendo a todo el país", aseguró Javier Lozada, Secretario General de Danone Argentina. "Nuestros objetivos son claros: priorizar la salud de nuestros colaboradores, mantener los estándares de calidad, continuar abasteciendo, y profundizar nuestro compromiso social, hoy más que nunca", agregó.

Nuevos esquemas

Desde el punto de vista de la producción, la empresa reorganizó los turnos para ganar espacios y minimizar los contactos entre empleados, aplicó dispositivos de higiene especialmente adaptados a los camiones que transportan lácteos y esquemas específicos de mantenimiento de higiene en espacios comunes. Se incorporaron además elementos de seguridad y protección y capacitación preventiva a los colaboradores. A estas medidas, se le suman todas las que disponen las autoridades sanitarias para el correcto desenvolvimiento del sector de alimentos en este contexto.

Mirá también A solo 4 días del Glowing, una oportunidad única para los inversores A partir del 31 de mayo, los usuarios podrán acceder 100% online a una nueva innovación que busca sumar fluidez y transparencia en las inversiones, brindando liquidez continua.

Estas inversiones se dan a pesar la mala situación económica que la compañía atraviesa desde hace cuatro años, y que significó una caída de volumen de ventas de más del 50%. "La caída actual debido al contexto COVID es dispar dependiendo del producto y también del canal. Lo que llamamos "On the Go", es decir, los productos que se consumen en la calle, tuvieron fuertes bajas, por el cierre de los kioskos. Afortunadamente ahora empiezan a abrir en algunas provincias. La caída de las ventas junto al aumento de los costos a causa de las medidas adoptadas para proteger la salud, suponen un impacto en la rentabilidad, y ya veníamos de cuatro años muy malos", remarcó el Secretario General de la empresa.

El mismo foco que la empresa coloca sobre sus colaboradores, lo pone también sobre la calidad de sus productos. En momentos en donde la seguridad alimentaria pasó a un primer plano para el consumidor, la empresa revaloriza así todos los controles de calidad que realiza diariamente. Actualmente practica 1600 ensayos cuando recibe la leche, 7800 en el momento de su elaboración y 14000 durante el envasado, garantizando de esa forma la calidad de todos sus productos.

La estrategia, que comenzó a implementarse desde el mes de marzo, se complementa con acciones que tienen como referencia al consumidor, siendo flexibles para comprender los cambios en la demanda por el actual contexto. Una estrategia que involucra también a la logística, capitalizando las herramientas utilizadas para llegar a todo el país y adoptando nuevas plataformas para potenciarse.

Como suele suceder en tiempos de cambio, saber adaptarse rápidamente a los tiempos que corren es prioridad. Y esto incluye, sin dudas, repensar las tendencias de consumo en un momento en donde buena parte de los consumidores no valoran, como sí lo hacen en otras épocas, la experiencia de compra.

La "nueva normalidad" impone desafíos en este sentido y ser flexible para entenderlos es requisito básico de supervivecia. Con este marco, Danone lanzó reciente La Serenísima va a tu Casa, la tienda oficial online de la marca, con distribución puerta a puerta de sus productos lácteos. A esta innovación en materia de servicio, se le suman los lanzamientos 2020. Próximamente Danone estará lanzando importantes reformulaciones en su porfolio en materia de azúcar y otros ingredientes, para responder con responsabilidad frente a un consumidor cada vez más exigente.

Proyectos con enfoque social

Por último, otro eslabón clave para este período en donde el Covid generó impactos profundos en buena parte de la sociedad, es el acercamiento a la comunidad y especialmente a los sectores más afectados por la pandemia. Martín Dupaus, Coordinador de la Fundación Danone, da cuenta de ello: "Frente a la crisis, organizamos diferentes tipos de ayuda a través de terceros estratégicos como la Red Argentina de Bancos de Alimentos y otras organizaciones sociales. Realizamos donaciones de nuestros productos lácteos, aguas, alimentos para propósitos médicos, y además de insumos".

En este marco, Danone anunció que donará 4.500.000 de potes de yogures destinada a organizaciones sociales para mitigar el impacto de la pandemia sobre los sectores más vulnerables. Una de ellas es Joven Levantate, ONG ubicada en La Matanza, que reúne a un grupo de mujeres que decidió impulsar una solución alternativa a los tradicionales merenderos comunitarios que ya existían en la zona, para llevar yogures elaborados por ellas mismas para alimentar a los chicos y chicas de las familias vecinas en el barrio Virrey del Pino. Las "Yogurdrinas" -como se las conoce- entregan más de 2800 yogures por semana en hogares en los que viven 1200 niños junto a sus familias. Una combinación de liderazgo femenino, nutrición y contención social.

"Desde el Grupo Danone somos una empresa con un doble propósito, social y económico. Es así en todo el mundo, y en la Argentina tenemos ese mandato naturalmente incorporado", aseguró en este sentido el Secretario General de Danone.