Deuda: Blackrock y bonistas del canje K mejoran su oferta en u$s 4000 millones para cerrar el acuerdo

Dos grupos de bonistas presentaron una propuesta conjunta a la Argentina para obtener un alivio de flujo de caja de más de u$s 36.000 millones durante nueve años.

Se trata de Ad Hoc Bondholder Group, representado por White & Case LLP y donde están los fondos grandes como Blackrock y Fidelity, y Exchange Bondholder Group, que son los bonistas del canje de deuda de 2005 y 2010, con mejores condiciones contractuales.

"La propuesta conjunta cuenta con el respaldo de los grupos de acreedores más grandes de Argentina y se encuentra en términos más favorables para Argentina que las propuestas anteriores", presentadas hace dos semanas, según comunicaron.

De acuerdo al statement, "los grupos están equilibrando la obligación de tomar decisiones para que sus ahorristas saquen el mejor provecho, al mismo tiempo que reconocen las circunstancias difíciles que enfrenta el Gobierno de la Argentina, incluida la respuesta a los desafíos planteados por el Covid-19 ".

Este acercamiento de los dos comités fue diseñado "específicamente de buena fe" para cumplir con los objetivos macro fiscales expresados por el Gobierno, y representa una iniciativa "considerada y responsable" por parte de los administradores de activos internacionales que han invertido en Argentina "en nombre de millones de ahorristas de todo el mundo", expresaron fuentes privadas.

El grupo de Blackrock, en su primera contrapropuesta, había presentado un alivio de 32.000 millones en 10 años. Con la nueva contraoferta, el Gobierno "gana" u$s 4000 millones de alivio.

El Grupo Ad Hoc Bondholder representa a los fondos administrados o asesorados por AllianceBernstein, Amundi Asset Management, Ashmore Investment Management Limited y Ashmore Investment Advisors, BlackRock Financial Management, Inc. y sus afiliados, BlueBay Asset Management LLP, Fidelity Management & Research Co., T. Rowe Price Associates, Western Asset Management Company LLC, y Wellington Management Company LLP.

Estos fondos poseen conjuntamente más del 25% de los bonos de Argentina posteriores a 2016, emitidos durante la administración de Mauricio Macri y con términos legales un poco más favorables al soberano.

El grupo alentó a la Argentina a "aprovechar esta oportunidad". "Estamos seguros de que la propuesta conjunta proporciona la base para una solución de colaboración, que servirá tanto al interés del pueblo argentino como a ayudar a restaurar la confianza de la comunidad financiera internacional", comunicaron.