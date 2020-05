La fintech de Santander, Galicia y BBVA ya tomó a su CEO: quién es

En 2004, cuando era operador de renta fija en el Banco Francés (hoy BBVA), Rafael Soto jamás hubiera imaginado que 16 años más tarde llegaría a CEO de la fintech que están armando los españoles junto a sus colegas del Santander y del Galicia.

Play Digital será el nombre de esta nueva plataforma de pagos online cuyo objeto será desarrollar y comercializar una solución de pagos vinculada a las cuentas bancarias de los usuarios del sistema financiero, para competir con Mercado Libre.

Soto entró hace pocas semanas y ya se encuentra reclutando a full, porque los accionistas le pidieron armar un equipo del mejor nivel en producto, diseño y tecnología.

Según sus allegados, sabe que se trata de un proyecto muy complejo considerando la gran cantidad de actores que participan. Dependiendo del éxito de las pruebas, prevén lanzar las operaciones en el tercer o cuarto trimestre del año.

Cuando fue anunciado en febrero, el Banco Macro formaba parte del team fundador, pero no se contó en el grupo que el miércoles fue presentado a la Bolsa por el Banco de Galicia como fundador de la plataforma. Desde la entidad afirman que siguen trabajando intensamente junto con los otros tres bancos pero señalan una cuestión de timming.

"Estaremos firmando una vez que entendamos que se está conformando un play sistémico, siendo ese nuestro único objetivo, construir una herramienta de utilidad para todos los bancos del sistema", afirman desde la entidad.

En cuanto a Soto, se trata de un economista de la San Andrés que debutó laboralmente en Finanzas de Telefónica, pero su MBA en Harvard fue clave, ya que de ahí saltó al Credit Suisse en Nueva York, y luego volvió al país y llegó a CFO de TGLT, CEO de Ualá, CFO de Wenance y CEO de Nubank.

“Hoy la compañía es consciente de su capacidad de ingeniería y otros recursos, por lo que ha decidido pausar los planes de lanzar productos en el país. La oficina local sigue funcionando y el equipo ya está trabajando en nuevos proyectos relacionados a otros mercados”, dijeron en Nubank, que tiene 25 millones de clientes en Brasil y México.

Entre sus 2700 empleados, quedaron 50 en la Argentina, donde no pudieron lanzar los productos que preveían. A Soto no lo reemplazó nadie, ya que desde que se decidió salir, no había necesidad de un líder de la oficina. Hoy es un conjunto de equipos cada uno de los cuales está en un proyecto diferente de los diferentes mercados con los que trabajan.

¿Por qué al banco digital independiente más grande del mundo no le fue bien en la Argentina? “A Nubank no le fue mal, al país le fue mal. Después de la pandemia y de cambio de gobierno, para un inversor extranjero meter plata ahora en Argentina es una lotería”, advierte la economista Romina Diez.

Hernán Schvarz, titular de la consultora ETR, revela que es difícil para un banco digital apostar al país, en un contexto donde las normativas cambian casi semanalmente por parte del BCRA para readecuar sistemas y que sean compatibles con la operatoria de cambios (vale aclarar que aquí las fintech comienzan a tener una regulación especial dispuesta por el BCRA): “Además, con incertidumbre en torno al tipo de cambio. Al tener sus casas matrices en otros países, deben necesariamente utilizar al dólar como moneda funcional. Lógicamente esta cuantificación de dólares se vuelve mucho más compleja si tenemos seis cotizaciones de referencia. Aparte está el riesgo de salida de mercados emergentes en Argentina, y consecuente cierre de la economía local, lo cual dificultaría la operatoria”.

El tributarista Iván Sasovsky aporta otro punto de vista: “El fomento de inversiones de alto valor tecnológico no tienen por el momento un espacio concreto en la agenda Argentina”.