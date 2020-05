Fracasó la sesión especial de la oposición para derogar los "superpoderes"

"Declaro fracasada la sesión especial", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando habían pasado algo más de 45 minutos de las 10, hora a la que el interbloque Juntos por el Cambio había convocado al debate para derogar el DNU dictado por el Poder Ejecutivo, que habilita al jefe de Gabinete de la Nación a reasignar partidas presupuestarias sin tope. Sin quórum, referentes de la oposición se manifestaron en minoría durante más de una hora. Hubo pase de facturas por parte de JxC a aquellos diputados de la oposición que se ausentaron. “No hay nada peor que traicionar al pueblo”, les advirtió el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.

Con asistencia perfecta (116 diputados), Juntos por el Cambio logró sumar a diputados de otros bloques opositores y así la pantalla ubicada en el recinto marcó 124 diputados presentes -de forma remota y presencial. Por apenas cinco ausencias, la sesión se cayó y los diputados presentes optaron por manifestarse en minoría.

El primero en hacerlo fue Pablo Tonelli, del PRO, quien pidió la derogación del DNU 457/20 dictado por el Ejecutivo a principios de mes o, al menos, su artículo 4. Según argumentó, dejó suspendido el artículo 37 de la Ley 24.156, que le pone un tope del 5% del total del presupuesto que desde la Jefatura de Gabinete se puede reestructurar sin el aval del Congreso y que, tras la sanción de la Emergencia Económica en diciembre había sido elevado al 7,5%.

Luego de subrayar que el Presupuesto de la Nación es una atribución exclusiva y excluyente del Congreso, mientras que el Ejecutivo solo se encarga de su preparación, Tonelli destacó que, con el DNU lo que se pretende es “alterar el sistema de reparto de poderes”.

“Es transferirle al Ejecutivo una atribución q es del Congreso”, resumió el diputado porteño.

Además de hacer hincapié en que con el DNU dictado el 10 de mayo se “viola el sistema de división de poderes” Tonelli lo tildó de “innecesario” al recordar que el artículo 39 de la Ley de Administración Financiera le ofrece una solución ante una situación como la pandemia de Covid-19.

Luego de leer el artículo al que aludió, en el que se indica que “el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la ley de presupuesto general para atender el socorro inmediato por parte del gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor”. Y que esas autorizaciones deberán ser comunicadas al Congreso, Tonelli le pidió al Poder Ejecutivo “que se quede tranquilo”, porque desde su bancada están dispuestos a sesionar.

El mendocino Luis Petri, de la UCR, cuestionó con dureza a la gestión del presidente Alberto Fernández. Luego de recordar que hasta el momento sigue sin presentarse el Presupuesto 2020, subrayó que, en medio de la pandemia, quien “no está en emergencia”, es el Poder Ejecutivo Nacional, que en la última semana designó a 59 funcionarios públicos. Y remató: “Es tal la acumulación de poder que tiene el Ejecutivo, que hasta Rosas se pondría colorado”.

“Hoy dejaron sin quórum la democracia”, reprochó el líder de la bancada PRO, Ritondo. Además, reprochó que a la falta de la presentación del Presupuesto 2020, “un señor que no es elegido, que es el Jefe de Gabinete, puede disponer lo que tendrían que votar los 257 diputados”.

De paso, le reprochó a los diputados, no del oficialismo, que no dieron el presente para que la sesión fuera concretada. “Tendría que haber 138 diputados que ingresamos a esta cámara como miembros de la oposición”, señaló.

En este sentido, el exministro de Seguridad bonaerense agregó: “Que cada uno le dé respuesta a sus votantes, les digan por qué no están acá, por qué no están defendiendo los derechos que son de los ciudadanos, no de los diputados, controlando el presupuesto”. Y remató: “No hay nada peor que traicionar al pueblo”.

El radical y presidente del Interbloque JxC, Mario Negri, también apuntó contra los opositores que no aportaron al quórum. “Que el oficialismo no esté en el recinto es parte del juego”, dijo Negri, para luego acotar: “Que la oposición, cuyo único capital que tiene es no ceder sus facultades, se las entregue, con ausencias, no queda nada; salvo extorsión de por medio”.

“Estamos sentados acá por una cosa: el pecado de gula, el exceso”, dijo más adelante el radical, para luego rematar: “Lo mejor que le podemos hacer a la lucha contra la pandemia es que tengamos instituciones funcionando en plenitud”.

Además de los 116 diputados de Juntos por el Cambio, dieron el presente cuatro diputados del Interbloque Federal; el presidente del Interbloque Unidad y Equidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, y los dos diputados de la izquierda.

En tanto, desde el Frente de Todos argumentaron que su ausencia responde a que “la comisión bicameral de Trámite Legislativo ya emitió dictamen de respaldo a ese DNU”.