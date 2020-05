Los bonos caen 2% a la espera de novedades sobre el canje de deuda

Los bonos argentinos siguen haciendo una pausa en medio de las negociaciones de la deuda y tras haber registrado fuertes subas en la ultima semana. Todos los tramos de la curva operan a la baja, con caídas mayores al 2%.

Los inversores se mantienen atentos a evidenciar novedades sobre el avance en las negociaciones en relación a la negociación de la deuda y mientras, la renta fija argentina registra retrocesos en los distintos tramos de la curva.

El tramo corto de la curva cae 2% con el Global 2021 perdiendo 2,08%, el Global 2022 un 2,06% y el Global 2023 un 1,7%. En la parte media de la curva de ley internacional, los bonos pierden 2% en promedio. El bonar 2026, 2027 y 2028 registran caídas de 1,86%, 2,06% y 2,28% respectivamente. finalmente, en el extremo de la curva, los bonos a 2048 y centenario caen 1,9% y 2,2% respectivamente.

Mirá también El dólar blue baja y vuelve a los $ 126 El billete que opera en el mercado paralelo perdió $ 2 el miércoles luego de saltar $ 3 el martes, cuando comenzaron a regir las nuestras restricciones a la compra de dólares financieros. De esta forma borra la suba de esta semana.

El riesgo país rebota 33 puntos (1,6%) y se ubica en 2719 puntos el jueves

La negociación de la deuda sigue y la atención se centra en posibles arreglos entre acreedores y el Gobierno

Los analistas de Delphos agregaron que actualmente nos encontramos presenciando este debate entre la academia y la política, ya que representan a la parte que debe ceder en sus posiciones y realizar una oferta que empiece con el número 5.

“Los u$s 40 de valor presente neto actuales no representan zona de arreglo. Deben ser los u$s 50, número que la academia resiste en poner sobre la mesa, pero la política deberá hacerlo si quiere acabar con este tema", advirtieron.

El mentor del ministro de economía, Joseph Stiglitz, escribió una dura nota en The Boston Globe alertando que los bonistas no se están comportando de acuerdo a las circunstancias y que quieren usar a Argentina de ejemplo para que el resto de los países emergentes no emprendan un camino similar.

Desde Delphos agregaron que la dura posición de Stiglitz podría reflejar parcialmente el pensamiento de Guzmán, quien defiende a rajatabla su posición sobre llevar adelante una renegociación de la deuda que sea sustentable en el tiempo.

“El valor de valor presente neto que la posición de Guzmán arroja nos lleva a un no acuerdo. Y ahí es donde entra la política argentina, que ve buena disposición de los fondos y estaría dispuesta a salirse del libreto académico para terminar con este tema. Pero para ello debe pagar al menos u$s $ 10 más que lo ofrecido por Guzmán en primera instancia”, dijeron desde Delphos.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) agregaron que el tipo de diálogo que se mantenga entre los inversores y el gobierno será el foco que marcará la dinámica del mercado.

"Hasta el momento, y a pesar de que Argentina se encuentra en default técnico, venimos viendo una importante mejora en los precios de los bonos que acumulan en esta semana subas que promedian el 10%. Los movimientos y el balance de estas últimas ruedas evidencian que el mercado está pendiente de cuanto se acercan las puntas de las contraofertas que van ofreciendo ambas partes.", dijeron desde PPI.

Vale la pena señalar que ante la expectativa sobre la proximidad de un acuerdo que pueda llevar las negociaciones lejos de un hard default no se descartan precios superiores a los u$s 45.

"Por ahora, los principales grupos de inversores celebraron la extensión de los plazos y la intención del Gobierno de alcanzar un acuerdo. Todavía queda mucho por recorrer y hasta que las negociaciones avancen es esperable una nueva corrección desde los u$s 39 a u$s 40 promedio que observamos ayer.", cerraron desde PPI