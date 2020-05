El Gobierno renovó una letra en dólares con la ANSeS por u$s 389 millones

El Gobierno renovó un vencimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que operaba hoy al colocarle u$s 389 millones a través de la ampliación de una Letra del Tesoro (Lete) en dólares emitida a mediados de abril.

A través de la resolución conjunta 39/2020, las secretarías de Hacienda y Finanzas decidieron la ampliación por hasta u$s 389.659.971,86 de la letra emitida el 17 de abril con vencimiento el 14 de octubre de este año.

Así, postergó un pago de amortización por u$s 384 millones que operaba hoy.

En la suscripción original de abril, el Gobierno había dispuesto una emisión por u$s 178 millones, por lo que ahora el stock total de esta letra asciende hasta u$s 567 millones. En aquella oportunidad se había establecido un precio de suscripción a la fecha de emisión u$s 983,03 por cada u$s 1000 de valor nominal.

Mirá también Contadores reclaman una "rectificación" por una polémica frase de Alberto Fernández En una entrevista, el Presidente habló de la necesidad de simplificar el sistema tributario para que las compañías eviten "gastos en contadores" y desató el descontento de este segmento de profesionales.

Los títulos serán intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores locales e internacionales. El pago de la amortización se hará íntegro al vencimiento.