El intercambio comercial se hundió 24% en abril y fue la peor caída desde 2009

El dato era esperado pero no por eso resulta menos impactante. En abril, con gran parte de los mercados del exterior cerrados por la pandemia de Covid-19, el intercambio comercial se desplomó 23,8%, totalizando u$s 7247 millones, frente a los u$s 9509 registrados en abril de 2019.

Hay que retrotraerse a 2009 para encontrar un mes de abril con un caída aún más profunda. Por aquel entonces la crisis financiera internacional había puesto un freno a la economía global, a raíz de lo cual el intercambio comercial argentino, esto es, la suma de exportaciones más importaciones, se derrumbó 27,2%.

De acuerdo a los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las exportaciones llegaron en abril a u$s 4329 millones, una contracción de 18,9% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones se desplomaron hasta u$s 2918 millones, nada menos que 30,1% en términos interanuales. Así, se alcanzó un superávit comercial de u$s 1411 millones.

El parate de la mayoría de las actividades industriales, salvo las consideradas esenciales, determinó la fuerte caída de las importaciones. La matriz productiva argentina empuja el salto de las importaciones de bienes intermedios, insumos, partes y piezas cuando la economía crece, pero en el mismo sentido, en medio de una aguda recesión y con la mayoría de las plantas industriales paralizadas la necesidad de importar insumos se redujo sensiblemente.

Con estos datos el primer cuatrimestre del año terminó con un saldo favorable de u$s 4720 millones, contra los u$s 3168 millones que se habían registrado en el mismo período de 2019.

Esta ampliación del superávit responde a la mayor velocidad de caída de las importaciones, en un contexto en el que las exportaciones también cayeron. De hecho, en los primeros cuatro meses de 2020 las exportaciones fueron 2000 millones de dólares menos que en el primer cuatrimestre del año pasado.

Según el Indec, las exportaciones de manufacturas de origen industrial cayeron 58,3% y las de combustibles y energía el 33,9%, mientras que los bienes agroindustriales cayeron 2,7%. Sólo se movieron en terreno positivo los productos primarios con un salto de 10,8%.

Un informe de la consultora Abeceb proyecta que el intercambio comercial "se reduciría a u$s 93.543 (caída de 18,1%), siendo el segundo año consecutivo de retracción y alcanzando niveles similares a los del 2009 (u$s 94.458 millones)". Ése fue el año de la crisis subprime en el que "se evidenciaron caídas anuales del 20,5% y 32,5% para las exportaciones e importaciones, respectivamente", subraya.

Desde la consultora LCG apuntan que "tanto exportaciones como importaciones seguirán perjudicadas por el impacto que tiene la recesión global en el volumen de comercio, que en los primeros tres meses del año se contrajo". Y recuerdan que para este año, la Organización Mundial de Comercio (OMC) espera "una caída de hasta el 32% en el comercio mundial, lo que terminará impactando inevitablemente en las cuentas del sector externo".

Perspectivas

Aún transitando la parte dura de la cuarentena, con el mundo saliendo muy lentamente de su encierro, los analistas coinciden en que abril marcará el piso de la caída, y empezarán a verse números un poco mejores a partir de mayo.

La apuesta fuerte es el segundo semestre del año, pero eso depende de la evolución de las medidas restrictivas aquí y en el exterior. A partir de julio se vería alguna incipiente recuperación del comercio global, aunque no sería suficiente para nivelar la caída de estos meses de 2020.

"El segundo semestre será mejor, habrá recuperación pero no sé si alcanzará a compensar la caída de la primera parte del año, y difícilmente lo haga a comienzos de 2021", señala Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina. Y aclara que a diferencia de América Latina que tiene el pico de la pandemia, Europa y Estados Unidos van recuperando la actividad y China ya salió" de lo peor.

Enrique Mantilla, titular de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, señaló que "los compromisos de exportación se están cumpliendo pero es cierto que hay una fuerte caída de la demanda mundial y no está tan claro qué pasará en los próximos meses".

Para un analista de un banco de primera línea "lo que salió ahora es un preámbulo de cómo seguirán las cosas" y aclaró que "puede esperarse una recuperación en el segundo semestre en comparación al primero, pero con caída interanual".

En esta lógica, LCG estima que en el año las exportaciones "vuelvan a caer después de cuatro años de crecimiento", pese a lo cual el superávit comercial cerraría cerca de u$s 15.000 millones. Una mirada similar a la de Abeceb, que prevé un superávit de u$s 15.630 millones, con exportaciones cayendo 16,2% en el año.