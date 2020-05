Con acreedores expertos en Argentina, encaminan la activación de los CDS

Una reunión del comité de derivados del International Swaps and Derivatives Association (ISDA) que debía comenzar a dictaminar acerca de si procedía el pago de los seguros contra default (credit default swaps, CDS) postergó hasta hoy una decisión, tras el pedido de tenedores de ese instrumento financiero de definir esa situación sobre las coberturas que habían tomado en el mercado.

Según el especialista de Research for Traders, Sebastián Maril, dijo que hoy continuaría el encuentro del que surgirá si se activó el default el viernes pasado tras el incumplimiento de pagos de bonos globales por u$s 503 millones. El ISDA dijo que posiciones por unos u$s 1500 millones podrían estar en juego.

Ayer, la agencia Bloomberg recordó que Paul Singer, titular de Elliott Management Corp., quen llevó a la Argentina a la Justicia para cobrar bonos que entraron en default en 2001, y es una de las 14 compañías que decidirán si se activaron los swaps de default.

Los CDS son entre partes privadas, por lo que las cuentas de la Argentina no están en juego. El comité que tiene que definir la situación de la deuda argentina podría realizar una votación la próxima semana. Si se aprueba, como se espera, una subasta podría ocurrir a mediados de junio, explicó Bloomberg.

Aunque no está claro quién tiene la mayoría de los swaps, Cyrus Capital Partners también está involucrado en la decisión.

Algunos inversionistas los compran para cubrir su exposición a bonos, mientras que otros los recogen como una apuesta contra la deuda de un país en particular.