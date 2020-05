Los bonos operan en verde con la mirada puesta en la negociación con los acreedores

Tras la importante suba de los bonos argentinos ayer, la racha se mantiene al alza aunque de manera mixta. La renta fija argentina se muestra mixta con subas de hasta 1,6% el miércoles. La expectativa sobre que el gobierno y los acreedores logren un acuerdo mantiene viva la recuperación de los bonos que ya logran subir hasta 19% en los últimos 5 días y hasta 44% en el último mes.

Pese a que Argentina haya ingresado en default , la renta fija argentina se mantiene al alza y continua con la recuperación registrada en las ultimas semanas. Las primeras operaciones de los bonos ley internacional muestran leves subas el miércoles.

La parte corta de la curva de ley NY opera con subas y bajas el miércoles. El bono Global 2021 sube 0,04% mientras que los Globales 2022 y 2023 caen 0,1% y 0,01% respectivamente.

En la parte media de la curva, el bono a 2026 y a 2028 suben 0,3% mientras que el Bono a 2027 cae 0,5%.

Por último, en el extremo de la curva, la renta fija muestra avances mayores con el bonar 2036 subiendo 0,5%, el bono a 2046 avanzando 0,06%, el bono a 2048 avanzando 1,6% y el centenario cayendo 0,06%

El riesgo país sube el miércoles hasta los 2648 puntos, avanzando 128 puntos (5,1%) respecto del cierre de ayer.

Toda la atención sobre la deuda local radica en el futuro de las negociaciones y si el Gobierno logra finalmente un acuerdo con los acreedores. Las puntas se acortaron aunque no lo suficiente para cerrar un acuerdo definitivo.

Los analistas de Delphos explicaron que la administración nacional y los acreedores siguen tironeando para ver si hay margen para arreglar el dilema de la deuda.

"El Gobierno se plantó en la zona de u$s 45, y sólo estaría dispuesto a dar algún tipo de "endulzante". Los bonistas ahora parecerían dispuestos a cerrar en la zona de u$s 51 a u$s 52. Esto haría ridículo que no se llegue a un acuerdo ante la proximidad que muestran las puntas. Sin embargo, mientras más abajo se cierre, menos upside tendrán los bonos. La buena noticia de un arreglo parecería continuar con una mala noticia para los bonistas en relación a que el arreglo no sería tan conveniente. Este punto hay que tenerlo presente en momentos que nos acercamos al 40% de paridad, zona que debe ser pensada para recortar las posiciones compradas días atrás”, señalaron.

Mientras tanto, al no haber pagado los intereses de los bonos globales que vencían el viernes, el riesgo se encuentra ahora en la activación de las cláusulas de aceleración y cross default.

Los analistas de portfolio Personal Inversiones (PPI) agregaron que la cesación de pagos es una realidad que pesa sobre la nota crediticia del país, con Fitch recortando ayer su calificación de crédito a "default restringido" desde "c", y Standard & Poor's reduciendo la nota de cuatro bonos argentinos a "D" desde "CC".

De todas maneras, desde PPI destacaron que los movimientos en la plaza local reflejan una expectativa totalmente distinta, descontando una mejora en la oferta inicial que pueda derivar en un acuerdo de reestructuración