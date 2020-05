Prevén que sólo se operen los Cedears de mayor liquidez

“Bajará el volumen negociado de los Cedears”, dispara Gustavo Neffa, director de Research for Traders, al consultarle las consecuencias que tendrá la nueva norma de CNV que establece un parking de cinco días para pasarse de bonos en pesos a dólares. “Si bien es un golpe al contado con liqui, afecta la cotización de los Cedears, porque está indirectamente relacionado”, completa.

Las medidas componen la tormenta perfecta para complicarle la vida al ahorrista que desea operar con sus cuentas locales. Se seca la plaza, se reduce la liquidez y se genera un clima de mayor desconfianza en el sistema, que afecta a gente que de por sí en muchos casos ya les costó tomar la decisión de invertir”, advierte Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments.

Si bien ayer operaron un volumen de $ 825 millones (contra más de $ 1000 millones que lo venían haciendo), con esto “matás la liquidez, que es la que da origen al volumen. El instrumento se concentrará en 10 papeles, y mueren 173. Los más líquidos son Tenaris, Petrobras, Barrick Gold, Wal Mart, Coca, Apple, Mercado Libre y Tesla”, enumera Mauro Mazza, de Bull Market.

“Esperarmos que CNV esto lo aclare, sino sería un golpe para Byma, ya que era su producto. La normativa afecta la liquidez, no el instrumento. ¿Cómo hago para venderte en pesos una acción del exterior si luego no puedo cubrirla con dólares porque no me dejan subir los Bonar?”, se pregunta Mazza.

A su entender, esto afecta al principal negocio en crecimiento de Byma: “Todos esperamos que la CNV recapacite, porque esto destruye sobre todo a los retails, a los inversores minoritarios que en Argentina, y con pesos, pueden comprar Google o Facebook. Los Cedears permite que no se abran cuentas afuera para invertir en el exterior, que además paga impuestos, y la dejen acá, en pesos y operando en moneda local”.

Además para el hacedor de liquidez, que suministra Byma, esta es una operación neutra. Por un lado genera oferta de títulos en dólares, que son las acciones del exterior, y por otro paga esas acciones demandando un Bonar.

En la City prevén que se conversará con CNV para que permitan que ciertos inversores calificados puedan seguir arbitrando estos títulos, porque la operatoria es neutra.

“Si la CNV no recapacita, el golpe es muy duro. Sobrevivirán los Cedears más liquidos, el resto muere todo. Y con ellos todo un negocio que permiti acercar a los ahorristas argentinos retails, que quizás nunca abran una cuenta en el exterior, acceder desde $ 1000 a invertir en las empresas líderes del mundo”, coinciden en las mesas.

“Hay mucha preocupación y sobre todo calentura con la CNV que hace unas semanas nos decía que nos quedemos tranquilos que no venían a destruir instrumentos, y ahora destruyeron todo, ya no sólo el MEP y CCL que dejaron de ser referencia, sino Cedears, el gran instrumento que acercó a los ahorristas a la Bolsa. Realmente es un suicidio y un atentado contra todo el mercado esto”, exageran los brokers.