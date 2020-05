Los dólares financieros bajan, pero cae a la mitad volumen negociado

“El impacto fue previsible: subió la brecha con el informal, y hubo poco volumen negociado, lo que se esperaba”, dice desde el vamos Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores.

Se refiere a la nueva medida de la CNV de aplicar un parking de cinco días para poder comprar dólar Bolsa, lo que provocó una baja en el precio de hasta 7% ayer, aunque cerró con una caída del 3%.

Lo que cayó en forma notable fue el volumen negociado, que en renta fija pasó de un promedio de más de $ 70.000 millones diarios la semana pasada a $ 36.800 millones ayer.

Del mismo modo, el Bonar 24 C (en pesos) que operaba $ 2000 millones diarios, cayó a $ 1200 millones, un 40% abajo, mientras el Bonar 24 D (especie en dólares) que operaba u$s 20 millones diarios, cayó a u$s 10 millones. Este se suele tomar como referencia porque es el bono más utilizado para hacerse de dólares a través de la Bolsa.

“En el corto plazo va a surtir efecto en el MEP y el CCL, ya que los cinco dias ahuyentan a algunos posibles compradores de dólares. Estas medidas deberian hacer subir el blue y en el corto plazo ampliarían la brecha versus el dólar Bolsa. Pero cuando esa brecha sea lo suficientemente amplia, volverían a los tipos de cambios que el mercado oficial propone, ya que no estarían dispuestos a hacer las movidas de retiro de fondos del banco para luego ir al mercado blue y encima tener que pagar sobrecostos muy altos”, considera Marcos Noceti, presidente de Loyalty Investments.

“Las medidas restrictivas siempre complican el desarrollo del mercado de capitales, genera miedo en el ahorrista”, advierte Ramiro Marra, dueño junto a su familia de Bull Market Brokers.

Para Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, la consecuencia más fuerte es la reducción de la liquidez en el mercado de bonos, que es el más representativo y que la compra de dólares se vuelque al mercado blue.

Mariano Sardáns, dueño de FDI, agrega que es una sentencia de muerte para las pequeñas sociedades de bolsa, “y no hace más que fortalecer y darle liquidez y alto volumen al mercado informal de cambios”.

Federico Pérez, de Axis, subraya que ya se notó la disminución del volumen, y estima que de acá en adelante dependerá de cómo sigue la negociación de la deuda.

Adrian Pérez, de Futuro Bursátil, indica que el primer impacto se vio reflejado en el valor del MEP, aunque no lo atribuyo en gran medida al parking, sino a la cercanía en las posturas de negociación de las partes en la resolución del canje de deuda.

José Nápoli, vicepresidente del Grupo Financiero Valores y de la Alyq que lleva su apellido, es otro de los que se jacta en haber visto una importante reducción de volumen operado: “No es tan grave el parking de cinco días, teniendo en cuenta que con el kirchnerismo pasado había uno de 21 días, así que es manejable. Además, muchas empresas han desaparecido los últimos días del mercado del CCL como una forma de colaborar con el Gobierno”.

“Se trata de medidas que logran bajar el dólar bolsa por unos días pero a costa de mermar la confianza del inversor. Si miramos la tendencia de varios meses, vemos que estas medidas tienen efecto de corto plazo. Si quieren bajar el dólar Bolsa lo mejor es aprovechar el eventual cierre del canje para regenerar la confianza. La última semana con una mejor perspectiva de voluntad de no ir al default ya se había descomprimido mucho el tipo de cambio. Es un mundo de tasas nulas no debería ser difícil atraer al ahorrista. Cuanto más le complicas el acceso al dólar formal, más lo forzás al mercado informal”, comenta Rafael di Giorno, director de Proficio.

“De corto va a bajar un poco el dólar Bolsa porque los que no quieren asumir riesgo no van a operar. Pero en unos días los clientes van a hacer una estrategia de costo de dólar promedio operando sistemáticamente y de esa manera reducen riesgo cambiario. Además, en montos grandes podes hacer coberturas de futuros en los bonos, así que tampoco te cambia. Es una medida innecesaria y que no tiene lógica, debería irse por ayudar a que el mercado fluya y no encorsetarlo. Cada vez que pones una restricción después te cuesta más levantarla”, concluye Diego Polini, socio de Argentina Crossing.