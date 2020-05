Tras caer en default, dos agencias le bajaron la calificación a la Argentina

Las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Standard & Poor's (S&P) rebajaron ayer la nota soberana de la Argentina y la colocaron en "default", en el primer día hábil tras el incumplimiento del Gobierno en el pago de u$s 503 millones en concepto deintereses por tres bonos Global (AA21, AA26 y AA46).

Ambas instituciones tenían hasta la semana pasada a la Argentina en calificación "C", que implica que era "muy vulnerable" a una cesación de pagos. La baja de ayer no hace más que confirmar que el país entró en un incumplimiento, pese a que en términos estrictamente técnicos sea un "default controlado", por las conversaciones de buena fe que se están llevando adelante con los bonistas para renegociar un paquete de deuda por u$s 66.238 millones bajo ley extranjera.

Fitch Ratings colocó al emisor soberano en "default restringido" (RD) para sus obligaciones en moneda extranjera con ley extranjera, una calificación que ya tenía la Argentina en sus emisiones en pesos, luego de los distintos "reperfilamientos" que empezaron en agosto de 2019 con el entonces ministro de Economía, Hernán Lacunza, y ahora con su sucesor, Martín Guzmán.

Para Fitch, las partes involucradas en la actual reestructuración de la deuda "han indicado avances recientes, aunque persiste la incertidumbre sobre las perspectivas de llegar a un acuerdo con la aceptación de los tenedores de bonos suficiente para cumplir con los diferentes umbrales establecidos en Cláusulas de Acción Colectiva".

S&P también emitió un reporte desfavorable para el país. Degradó la calificación desde "CC" a "D" de los tres bonos en cesación de pagos, cuyos nombres técnicos son BIRAD 2021, BIRAD 2026 y BIRAD 2046, y también el BONAR 2024, que tenía un vencimiento de u$s 1600 millones el 7 de mayo pero se reperfiló al menos hasta el 2021, a través del Decreto 346/2020. "Estos bonos permanecerán en 'D' hasta la conclusión de las renegociaciones de la deuda que están actualmente en curso", postuló la agencia en su informe.

En diálogo con El Cronista, la Analista de Calificación Soberana para S&P Global Ratings, Lisa Schineller, expresó: "Después de las negociaciones y la emisión de los nuevos bonos que surjan del canje podríamos elevar la calificación. La nota de la Argentina va a incluir nuestra perspectiva de pago a futuro, ligada al tamaño de alivio en la deuda que se consiga ahora".

Para Schineller, las posibilidades del país de retornar a los mercados internacionales de crédito a tasas razonables dependerán tanto de los nuevos términos de la deuda como de las perspectivas de crecimiento y los fondos disponibles para financiarlo. "No solo la renegociación sino también el programa económico será importante y el costo del financiamiento dependerá de la política fiscal y monetaria", dijo.

La analista de Standard & Poor's observó que, según Guzmán, Argentina no puede acceder una consolidación fiscal en el corto plazo, "pero sería importante tener más detalles sobre la trayectoria y el plan para el crecimiento económico". "El mercado va a querer conocer las políticas para apoyar el crecimiento por el lado de las inversiones y las exportaciones, y qué pasará con el agro y Vaca Muerta", agregó.

Por otro lado, ratificó que la deuda en pesos del Gobierno sigue en default desde principios de 2020.