Implementación de medidas impositivas para financiar los costos de la pandemia

En un artículo recientemente publicado, me refería a algunos aspectos para destacar y analizar sobre el proyectado impuesto a la riqueza, el cual se centró en temas relacionados a la experiencia y resultados de situaciones similares a las actuales, el rol del Estado y su relación con los mercados, las opiniones de diferentes especialistas sobre las controversias planteadas entre las prioridades (salud o economía), finalizando con un breve comentario sobre aspectos de carácter constitucional.

En esta oportunidad, y teniendo en cuenta que a través de los diferentes medios de información (medios periodísticos y editoriales especializadas, organismos profesionales, cámaras empresariales, etc.), se tomó conocimiento de un borrador referido al proyecto de ley del llamado “Impuesto a la Riqueza” y además fue sancionada y promulgada la Resolución General N°189 por la cual el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que implementó un “Anticipo Tributario Extraordinario” (1) que establece un adelanto a cuenta del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de “CARÁCTER VOLUNTARIO” (muy poco difundido en los diferentes medios), que habilita por única vez el reconocimiento de un crédito fiscal al contribuyente equivalente a la sumatoria del tributo declarado en los Anticipos 1, 2 y 3 del ejercicio fiscal 2020 del citado impuesto con el reconocimiento del crédito fiscal para aquellos que lo ingresen en el plazo fijado, el cual ascenderá al 30% del importe ingresado.

Algunas opiniones doctrinarias y datos a ser considerados

1. Los recursos tributarios – Impuesto Extraordinario o Empréstito

El profesor Dino Jarach (2) explica claramente que en los recursos tributarios, se encuentran los recursos del crédito y, en especial, entre los empréstitos, los empréstitos forzosos, los cuales por ley deben suscribir los ciudadanos de un determinado país cuando se encuentren en situaciones de hecho que la propia ley define, siendo de carácter obligatorio el tipo de interés que se pagará a los tenedores de títulos y la forma de amortización y reembolso de capital.

Jarach, señala que también influye en la decisión del Gobierno de acudir a este empréstito, en lugar de otra alternativa, por ejemplo, de establecer un “impuesto extraordinario” al patrimonio, es que la suposición que la medida puede más fácilmente, lograr el consentimiento de la población y de sus representantes parlamentarios… La diferencia entre el empréstito forzoso y el impuesto consiste en que el primero, y no el segundo, el gobierno asume las obligaciones referentes a intereses, amortización y extinción de la deuda a su vencimiento. ( Dino Jarach, en forma muy didáctica nos explica las diferencias de estas formas de obtener recursos tributarios, lo que permite entender las políticas adoptadas por los diferentes niveles de gobierno y también sus intencionalidades de carácter político - económico).

Respecto del Impuesto Extraordinario, Dino Jarach, hace referencia al mismo (3), señalando que su característica diferencial, como lo señala la doctrina y la práctica anglosajona denominado “leva del capital”, y en los textos de lengua española se los designa con el nombre del “impuesto al capital”, cuyas características son la altura de su alícuota o sus alícuotas, si se adopta la progresión, que es mucho más elevada que en el impuesto ordinario, como que éste, por su carácter permanente en el sistema tributario, ha de tener alícuotas moderadas.

2. Medidas tributarias

Casi todos los medios han hecho referencia a la aplicación de las medidas tributarias a implementar con el propósito de obtener recursos extraordinarios que le permitan hacer frente a la situación actual de pandemia. En los mismos se señala que por lo menos cinco países en Europa y otros tantos Estados de América Latina están debatiendo la aplicación de un “impuesto extraordinario a las grandes fortunas" con el fin de financiar la situación desatada a partir del coronavirus (en Europa: España, Rusia, Italia, Suiza y Alemania; y en América Latina: existen proyectos en Argentina, Chile, Perú, Brasil, ya sea presentados para su tratamiento parlamentario por el partido gobernante o la oposición).

Podemos agregar, que el FMI ha publicado un informe del Departamento de Asuntos Fiscales recomendando aumentar las tasas más altas del impuesto a las ganancias y bienes personales, lo que podría lograrse con un “recargo solidario”, y que posiblemente haya utilizando esta denominación tomando como un antecedente el denominado impuesto complementario de solidaridad (“Solidaritätszuschlag”) o Soli que se tributaba en Alemania el cual tenía como objetivo atender a los ciudadanos de menores recursos con un aporte de los que están en mejores condiciones relativas.

La RG.189 (AGIP) del Gobierno de la CABA, Implementación de un “Anticipo Tributario Extraordinario”

La AGIP a través de la RG.189/2020 implementa un Anticipo Tributario Extraordinario, consistente en un adelanto a cuenta del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de carácter voluntario, que habilita por única vez el reconocimiento de un crédito fiscal al contribuyente y/o responsable. El monto a abonar en tal carácter será el equivalente a la sumatoria del tributo declarado en los Anticipos 1, 2 y 3 del ejercicio fiscal 2020 del citado impuesto, en forma previa a las deducciones de los pagos a cuenta, las retenciones o percepciones sufridas o los saldos a favor reconocidos por el Organismo Fiscal (esta metodología, encuentra justificación en que si se consideraran las deducciones o pagos a cuenta, muy pocos serían los contribuyentes con saldos a pagar).

El reconocimiento del crédito fiscal para aquellos que lo ingresen en el plazo fijado ascenderá al 30% del importe ingresado y los contribuyentes podrán utilizarlo, conjuntamente con el crédito fiscal reconocido, para la cancelación del tributo declarado en los Anticipos cuyos vencimientos operen a partir del 01.01.21 y de sus obligaciones como Agente de Recaudación. Se podrá emplear hasta 1/6 del Anticipo (algo similar una de lo determinado en las últimas medidas adoptadas en el ajuste por inflación impositivo en Ganancias) más el crédito fiscal reconocido por mes calendario, para imputarlo al pago del Anticipo de Ingresos Brutos correspondiente y para la cancelación -total o parcial- de sus obligaciones como Agente de Recaudación de los Regímenes Generales y Particulares contemplados en la Resolución Nº 296/19, agregando que a partir del período junio de 2021, no habrá restricción para el cómputo del saldo del Anticipo Tributario Extraordinario y el crédito fiscal reconocido.

Asimismo, una norma especial para determinados contribuyentes. En el caso de que no haya podido ser absorbido en su totalidad por las Entidades Financieras que actúan como Agentes de Retención en el SIRCREB, se habilitará la posibilidad de utilizarlo para la cancelación de sus obligaciones como Agentes de Recaudación de este último Régimen. El vencimiento del plazo para el ingreso del Anticipo Tributario Extraordinario opera el próximo 29.05.20.

La medida adoptada, la podemos enmarcar dentro del llamado empréstito pero con la característica especial de ser voluntario, aspecto que realmente resulta novedoso, pero con un resultado incierto, teniendo en cuenta que los saldos a favor generados por los regímenes de retención implementados para una gran cantidad de contribuyentes, ha generado actualmente numerosos pedidos de devolución de los mismos, además de los reclamos y pedidos efectuados a las autoridades paras su derogación o modificación, por lo que podemos deducir que fundamentalmente ésta resolución está dirigida a los Agentes de Retención, especialmente si tomamos en cuenta que la norma contempla un párrafo especial de su posibilidad de cómputo por parte de las entidades financieras.

Otro aspecto llamativo, de este nuevo Anticipo Extraordinario, es que se crea cuando hoy se están vigentes medidas que intentan contribuir con los contribuyentes que se encuentran atravesando situaciones financiera difíciles. Una de estas medidas es la Resolución 890/20 (MH) que instrumentó un Plan de Facilidades de Pago de carácter permanente, vigente desde el 01.06, que admite la inclusión de cualquier obligación tributaria en mora cuya aplicación, percepción esté a cargo de la AGIP y que también incluye sus recargos por multas y no contempla reducción de deudas ni intereses (las deudas comprendidas son las devengadas desde enero del 01.01.20), cancelables hasta 36 cuotas.

De lo descripto, surge la duda si no existe una contradicción entre ambas medidas, ya que mientras la RG.189 implementa un Anticipo Tributario Extraordinario, consistente en un adelanto a cuenta del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se hace en un contexto, en el cual otra medida la Resolución 890/20 (MH) instrumentó un Plan de Facilidades de Pago de carácter permanente, teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesan los contribuyentes.

De un análisis en conjunto de ambas, se podría concluir que el Anticipo Extraordinario, está dirigida fundamentalmente a aquellos sectores que, como su propias norma lo señala, tienen disponibilidad financiera. Lo que podríamos plantearnos, es si en una situación tan extrema como la actual, es conveniente en que sea de carácter voluntario (salvo que se haya consensuado previamente) o si realmente no debería haberse fijado en forma obligatoria, teniendo en cuenta los datos que obran en el Organismo Fiscal y no solo dejarlo a la voluntad de los contribuyentes.

Lamentablemente la experiencia nos indica que lo que es voluntario y referido a impuestos (algo no aceptable en la mayoría de los habitantes de este planeta) creemos como señalamos que su recaudación es incierta, pero no perdemos la esperanza de equivocarnos y que realmente se tenga en cuenta la actual coyuntura y triunfe la voluntad de colaborar en esta crisis tan especial.

Proyecto de Ley de “Impuesto Extraordinario

En las últimas semanas se ha tomado conocimiento de diferentes borradores del proyecto de ley del Impuesto Extraordinario” y por única vez, aplicable en todo el país, tomando como base del cálculo los bienes resultantes al 31.03.20. siendo los sujetos obligados las personas humanas y las sucesiones indivisas que sean sujetos del Impuesto sobre los Bienes Personales (Art.17,Título VI, Ley 23966), cuando la suma de los bienes de los que sean titulares, independientemente del tratamiento que revistieran en ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, al 31.12.19, sea igual o superior a $ 200.000.000 (en U$S 2.857.000,-, tomando la cotización del dólar oficial a $ 70,-) y sin deducción de mínimo no imponible alguno.

Las Alícuotas, previstas en el citado borrador del proyecto serían del 2,00% (de $ 0,- a 400.000.000,-), 2,50% (de $ 400.000.000 a $ 3.000.000.000) y del 3,00% (para más de $ 3.000.000.000,-)

El destino de lo recaudado, sería la compra de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos y asistencia sanitaria, vinculados a la pandemia del Covid-19; reforzar las transferencias a personas que hayan perdido sus ingresos por la crisis ocasionada por la pandemia, y subsidios a las MiPyME más castigadas por el efecto económico de la pandemia para sostener el empleo y remuneraciones de sus trabajadores.

Respecto al proyecto, creo que el debate del mismo estará centrado en el monto a partir del cual se debe ingresar el impuesto (base mínima a partir de la cual se debe ingresar), la escala de alícuotas aplicables, especialmente teniendo en cuenta que no se mantiene una progresividad en su esencia (los valores del impuesto variarían en forma significativa por la diferencia de $1, ya que de acuerdo a la escala un sujeto con una diferencia de esta magnitud pasaría a pagar un 0,50 % más), con lo cual sería conveniente aplicar el sistema de la actual escala del impuesto a las ganancias, y la crítica que siempre se le ha efectuado al Impuesto sobre los Bienes Personales al no considerar las deudas, aspectos que podrían ser cuestionados por violar principios constitucionales de igualdad, equidad, confiscatoriedad, y fundamentalmente el respeto de la capacidad contributiva.

Esta ésta nota simplemente, hemos dado a conocer las formas diferentes que están adoptando los diferentes niveles de gobierno para lograr una financiación de los gastos que ocasiona esta pandemia, además de que la resolución del MH de la CABA, se podría replicar en la mayoría de las comunas y provincias del país.

Debemos plantear el debate y lograr consensos para elegir la mejor forma de paliar esta crisis que se suma a la del alto endeudamiento de nuestro país, pero como siempre lo destacamos, fortaleciendo los controles en la instrumentación de las disposiciones sancionadas, de lo contrario repetiremos nuevamente historias pasadas.

Sin querer ser reiterativo, para finalizar, nuevamente hacemos referencia Joseph A. Schumpeter que señaló; “que el espíritu de la gente, su nivel cultural, su estructura social, los trazos de su política, todo esto y más está escrito en su historia fiscal. Aquél que sepa escuchar este mensaje podrá entender el trueno de la historia mundial más claramente que ninguno”.

(1) Resolución N°189/20 (15.05.20) Ingresos Brutos. Implementación del Anticipo Tributario Extraordinario. Adelanto a cuenta del pago del impuesto, de carácter voluntario.

(2) Dino Jarach, “Finanzas Públicas, esbozo de una teoría general”, Editorial Cangallo, 1978, páginas 252 y 253.

(3) Dino Jarach, “Finanzas Públicas, esbozo de una teoría general”, Editorial Cangallo, 1978, páginas 461 y 463.

El Dr.José María Caruso, es Contador Público (UBA), Director del Suplemento Fiscal y Previsional del Diario El Cronista Comercial, profesor de Posgrado de distintas universidades del país y asesor tributario.