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Economía y política Martes  26 de Mayo de 2020

Así fue la primera protesta contra la cuarentena

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BOLSAS Varia. Puntos
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DOW JONES0,000024.465,1600
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NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,6901308,2797306,1670
TRIGO CHICAGO-0,2457186,4743186,9336
MAIZ CHICAGO0,8648126,2745125,1918
SOJA ROSARIO0,00000,00000,0000
PETROLEO BRENT2,589436,450035,5300
PETROLEO WTI2,105634,430033,7200
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