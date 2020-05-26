El Cronista
Economía y política Martes 26 de Mayo de 2020
Así fue la primera protesta contra la cuarentena
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,3571
|65,2500
|70,2500
|DÓLAR BLUE
|0,8000
|122,0000
|126,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,0000
|-
|113,9241
|EURO
|0,7374
|74,6232
|74,8464
|REAL
|1,1962
|12,6240
|12,6642
|BITCOIN
|-0,9274
|8.814,9200
|8.820,9900
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|26,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-22,2222
|14,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-21,0526
|15,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|26,6000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|77,00
|77,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,65
|1,65
|DISC USD NY
|0,0000
|69,75
|69,75
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0000
|40.962,7400
|BOVESPA
|0,0000
|85.663,4800
|DOW JONES
|0,0000
|24.465,1600
|S&P 500 INDEX
|0,0000
|2.955,4500
|NASDAQ
|0,0000
|9.324,5870
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,6901
|308,2797
|306,1670
|TRIGO CHICAGO
|-0,2457
|186,4743
|186,9336
|MAIZ CHICAGO
|0,8648
|126,2745
|125,1918
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|PETROLEO BRENT
|2,5894
|36,4500
|35,5300
|PETROLEO WTI
|2,1056
|34,4300
|33,7200
|ORO
|-0,4727
|1.726,4000
|1.734,6000
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