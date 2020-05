Alberto: "Quiero creer que está cerca de resolverse el tema de la deuda"

Sin dar pistas de cómo viene la negociación con los bonistas, luego de la postergación para cerrar la reestructuración, el presidente Alberto Fernández afirmó que está confiado: "Quiero creer que está cerca de resolverse el tema de la deuda".

El mandatario, en una entrevista en C5N insistió que que la oferta del país debe "lograr un mecanismo que no postergue más a los que están postergados". "Hemos actuado de muy buena fe, hemos pedido la compresión", calificó la propuesta argentina, remarcando que "hemos ofertado que ganen un poco menos ".

En esa línea, destacó el rol de los líderes mundiales que visitó durante su gira europea, en especial la del Papa Francisco. "La ayuda de él fue inconmensurable, todos los argentinos debemos saber que estamos en deuda con el Papa", dijo.

Después, Fernández volvió a respaldar la continuidad de la cuarentena. "Ganamos tiempo, logramos construir lo que necesitamos para enfrentar la pandemia. No me perdonaría decirle a alquien: 'no hay una cama para vos'. Eso lo logramos", opinó.

En el debate por la economía, el Presidente afirmó que "hablan de que la Argentina está cerrada y en un 90% la Argentina está abierta". Añadió que "está cerrada en un foco, que es Buenos Aires, otro en Chaco y uno pequeño en Córdoba".

También descartó convocar un comité de economistas, como hay por el lado científico, una propuesta que le realizan desde la oposición. "Porque no es lo mismo. No están todos de acuerdo en salvar vidas, empiezan a pesar ideologías, intereses, otros propósitos", lo comparó al de epidemeólogos. Y sobre las críticas, respondió: "Debemos erradicar la miserabilidad de la política. No es verdad que si abrimos la cuarentena, la economía se vuelve próspera".

En otro fragmento, el Jefe de Estado reveló que hoy pensó en dar un discurso "para el día después" de la pandemia, pero que no quiso que lo acusaran de cambiar el eje público de la situación en los barrios vulnerables. "Son cuatro puntos de un nuevo contrato social, con foco en la igualdad y la solidaridad", anticipó.