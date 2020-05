Diputados define plazo para analizar el impuesto a las grandes fortunas

El presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Carlos Heller, anticipó que durante esta semana próxima se definirá el cronograma legislativo que permitirá tratar el proyecto de ley del oficialismo que promueve la creación de un impuesto a las grandes fortunas, y confió en lograr el apoyo de la oposición para sancionarlo. "Esta semana me voy a reunir con (el presidente del bloque del FdT) Máximo Kirchner para fijar adecuadamente el cronograma para empezar a tratarlo", sostuvo.

Heller resaltó que el proyecto "está terminado", y aseguró que "está claro que no hay restricción política de nuestro sector para llevarlo adelante". "Se está esperando tener condiciones desde el punto de vista parlamentario que nos garanticen que no vamos a tener problemas con su tratamiento, sabiendo que es una iniciativa que provoca controversias", enfatizó. Puntualizó que como el proyecto apunta a crear un impuesto, "necesitamos 129 votos positivos para que pueda tener media sanción y pase al Senado. Pero el oficialismo no tiene esos votos propios. Creo que vamos a contar con el apoyo de otros bloques, incluso de algunos legisladores del principal bloque de la oposición", Juntos por el Cambio.

El diputado dijo que la propuesta "abarca a sólo 12 mil personas que en conjunto, tienen "la mayor riqueza acumulada del país". El proyecto alcanzará a quienes hayan declarado bienes por más de $ 200 millones: arranca con una alícuota de 2% y se aplicará de manera gradual hasta un máximo de 3,5%, para quienes tengan un patrimonio superior a $ 3000 millones.