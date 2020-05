Alberto volverá a mediar: ahora entre Kicillof y los intendentes PRO

A poco de terminar la conferencia tripartita en la Quinta de Olivos, a las 21.50, el intendente de Pinamar del PRO, Martín Yeza, escribió en Twitter: "Las chicanas son absolutamente indignas del gesto de apoyo que estamos haciendo cientos de gobernantes de Juntos por el Cambio". Una hora después, Néstor Grindetti fue menos elíptico. "La gestión de María Eugenia Vidal dejó en Lanús: el SAME con 14 ambulancias nuevas, 3 salas de atención sanitarias nuevas y 13 renovadas, más médicos, más pediatras y las guardias de los hospitales provinciales a nuevo. Hechos, no palabras".

El gobernador no conoció como estaba la Provincia antes de @mariuvidal. Antes del SAME, antes de todas las Guardias hechas a nuevo, varios hospitales renovados. El mundo no empieza cuando uno llega... — Jorge Macri (@jorgemacri) May 24, 2020

Jorge Macri no sólo tuiteó. Ayer reafirmó en radio su reproche 2.0 a la critica del gobernador bonaerense a su antecesora: "Axel (Kicillof) uso siempre las conferencias para hacer política, o me parece agresivo o me parece que no tiene nada para decir", opinó el intendente de Vicente López.

Como el primer terreno de la reeditada batalla fueron las redes sociales, también ahí replicó enseguida el kicillofismo. "Cuando presenté el informe a la Bicameral mostrando, entre otras cosas, el estado calamitoso del sistema sanitario de la Provincia, nadie se alarmó ni dijo ni 'mu'. No entiendo de qué se sorprenden ahora", escribió su jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

Casi coordinado, después de escuchar al mandatario provincial, en la conferencia con Horacio Rodríguez Larreta y un Alberto Fernández que ofició de mediador por sus diferencias en la semana, los alcaldes macristas se unieron para defender a Vidal. Un apoyo territorial que no se vio cuando fue la chicana del Presidente, 10 días antes: "Por cuatro años tuvimos una gobernadora que decía que no iba a abrir un hospital más en la provincia de Buenos Aires".

El Jefe de Estado sigue siendo tratado como "moderado", mientras que Kicillof encarna a Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que todos se verán las caras mañana, en La Plata. Así como terció para acercar las posiciones sobre la flexibilización de la cuarentena en el AMBA, Fernández irá a la gobernación a un acto de anuncio de obras, junto a los alcaldes del Conurbano. Por lo bajo, ya adelantaron que pedirán además más ayuda de fondos por la baja recaudación. "Este mes de vuelta le vamos a pagar los sueldos a todos los municipios", contrargumentan cerca del gobernador.

"Siempre dijimos que cuando tengamos el primer foco en un barrio popular, estaremos en el pico de contagios", sentencian en La Plata, donde prefieren no validar el pronóstico porteño de que se podría estirar dos o tres semanas. No lo dicen, aún en público, pero recuerdan sus advertencias sobre el posible impacto sanitario de las flexibilizaciones en la Ciudad: el brote en Villa Azul, dicen, les da la razón. Intendentes del PJ remitían por WhatsApp ayer recientes declaraciones radiales en el mismo sentido: un "te lo dije" en plena emergencia.

Sin pedirle más marchas atrás a Larreta, en la provincia comenzaron a analizar el cierre de algunas reaperturas habilitadas, lo que seguro despertará quejas de alcaldes PRO. Esa será una nueva batalla dialéctica.