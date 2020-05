Cuarentena en la Provincia: Kicillof anunció que será obligatorio el uso de la aplicación CuidAR

Axel Kicillof defendió esta noche la cuarentena impuesta en el país por el Gobierno porque salvó vidas hacia atrás y las salvará hacia adelante, en momentos en que la curva de contagios crece. Además, anunció que será obligatorio el uso de la aplicación CuidAR en la provincia de Buenos Aires.

"La curva de contagios se está acelerando y mucho. Teníamos, cuando hicimos el último anuncio, 50 casos en la provincia de Buenos Aires, y el último dato, de ayer, es de 266. Se multiplicó por cinco", graficó el gobernador bonaerense.

Y añadió: "Estamos en esa nueva etapa debemos revalorizar lo que se hizo hasta acá. La cuarentena salvó vidas, no solo para atrás sino que, ahora que estamos en una etapa de contagio acelerado, las va salvar hacia adelante".

Kicillof dijo que será obligatorio utilizar la app que lanzó el gobierno nacional para poder circular en la nueva fase de la cuarentena y que continuará prohibida la construcción en el Gran Buenos Aires.

"Es obligatoria la app CuidAR para que tengan el certificado., el reempadronamiento y solo los esenciales van a poder usar el transporte público entre jurisdicciones", sostuvo.

También apuntó contra quienes critican la cuarentena al señalar que "es desagradable atacar el esfuerzo, el trabajo y los logros de un pueblo entero, que ha conseguido evitar que llegaran los contagios rápidamente".

"Hemos duplicado la cantidad de cama pero si los contagios se aceleran no alcanzan. Los sistemas más desarrollados no dieron a basto. Tenemos que hacer un esfuerzo más y no podemos bajar los brazos y relajarnos", insistió Kicillof. E instó a "seguir con el aislamiento para que no se sature el sistema de salud".

"Llegamos acá con la solidaridad de todos porque no es solo pensar en uno. pensar en el otro, y llegamos con un Estado presente. Lo hicimos muy bien hasta ahora. Sigamos así", agregó.