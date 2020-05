El plan de Melconian para evitar una hiper a futuro: crear una "coronamoneda"

Carlos Melconian se metió de lleno en el problema inflacionario que podría tener la Argentina en el mediano plazo por la expansión del gasto público. Y sugirió, este sábado, un plan para evitar una posible hiperinflación: crear una moneda mientras dure la pandemia para aliviar el proceso inflacionario. "Es para financiar el gasto público y que no pierda valor el peso", dijo en el programa Economía 21, por FM Millenium.

Se trataría de una cuasi moneda parecida a las creadas en 2002 por algunas provincias y que servían para pagar impuestos y otros bienes y servicios. "Vas a pagar y le pagás $ 80 en pesos y 20 en coronamonedas. Funcionaría como amortiguador inflacionario", declaró, polémico, el expresidente del Banco Nación. Y agregó, serio: "Si no hacemos algo, el billete de $ 5000 va a nacer devaluado, la inflación se lo va a comer".

Y explicó: "Tengo que emitir $ 3 billones, que van a causar mucha inflación y se van a comer al peso. Si lo que imprimo sobre coronamonedas termina licuándose y en unos meses se extingue. Así, esa moneda podría funcionar como un amortiguador de puntos de inflación en el futuro. Prefiero que se licúe eso y no el peso".

Sobre la hiper, puso paños fríos. Aclaró que "hoy no hay posibilidades de ese escenario" pero que si la política económica continúa así, "es una opción a futuro".

Sobre la deuda

Melconian criticó la propuesta original de Martín Guzmán y dijo que, en vez de una oferta seria, se trataba de un paper académico. "Guzmán fue con un paper ilógico, fue rechazado y fracasó", dijo contundente.

Sin embargo, fue claro: cree que la posibilidad de un acuerdo es certera. "El Gobierno no pagó pero va a arreglar. Supongo que si existe la responsabilidad de mirar para adelante y uno quiere ser presidente, el otro ministro, y van a los votos, y es el sueño de su vida, y toda esa sanata generalizada es correcta, arreglarán. No hay ningún camino que te deje bien no arreglando".