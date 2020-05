"Es una causa inventada", dijo Kicillof después de ser sobreseído por enriquecimiento ilícito

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo, que era "una denuncia inventada" para "sembrar sospechas y ensuciar", en referencia a la causa por enriquecimiento ilícito de la que fue sobreseído ayer, que se fundó en la presentación de un particular y fue impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien indagó durante 2014 la evolución patrimonial del ex ministro de Economía.



Para Kicillof se trató de un caso de "lawfare" y, para referirse a su caso, citó palabras del presidente Alberto Fernández: "Nunca más a la persecución judicial".



"Después de cinco años, hoy finalmente, me sobreseyeron en una causa por enriquecimiento ilícito. Era una denuncia inventada en 2015, cuando era ministro de Economía y candidato a diputado.", relató anoche el gobernador en su cuenta de Twitter.

Después de 5 años, hoy, finalmente, me sobreseyeron en una causa por enriquecimiento ilícito. Era una denuncia inventada en 2015, cuando era ministro de economía y candidato a diputado. Nació con una nota de Clarín que fue escrita sin base real, para sembrar sospechas y ensuciar. — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 23, 2020

La resolución fue tomada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, luego de analizar varias pericias contables llevadas a cabo por el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación especializados en casos de Corrupción y Delitos contra la Administración.



Estas pesquisas concluyeron que "no había irregularidades y que los ingresos y egresos de Kicillof justificaban su patrimonio, razón por la que no existían cuestiones que esclarecer".

Fuente: Telám