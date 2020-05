Economía de pandemia: China no definió una meta de crecimiento para este 2020

Xi Jinping llega a las ‘dos sesiones’ –las reuniones anuales de la Asamblea Popular Nacional (APN) y del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que tuvo que ser postergada por 3 meses– rodeada por la omnipresencia del coronavirus.

Una de los primeros síntomas del profundo impacto que la pandemia generó en la economía del país es que China decidió no fijar una meta de crecimiento económico anual para 2020, por primera vez en 50 años. “No hemos establecido un objetivo específico de crecimiento económico este año –dijo el premier chino Li Keqiang–. Esto se debe a que nuestro país se enfrentará a algunos factores difíciles de predecir en su desarrollo debido a la gran incertidumbre en relación con la pandemia Covid-19 y el entorno económico y comercial mundial”.

De hecho, por la pandemia, este año el gigante exportador registró la primera caída del PBI (-6,8%) de su historia reciente. Ahora, abocada a una ‘economía de pandemia’, China cambió su foco del crecimiento a la priorización de la estabilización del empleo y del nivel de vida, con el objetivo de garantizar una “sociedad modestamente acomodada”, según describió la agencia Xinhua.

En este sentido, las autoridades chinas sí anunciaron la proyección del déficit fiscal: 3,6% del PBI, un aumento de u$s 141 mil millones respecto al 2,8% de 2019. Además de los esfuerzos para contener el virus en el país –para los que emitirá bonos públicos por u$s 141 mil millones–, China anunció que reservará u$s 20.6 mil millones (146.100 millones de yuanes) a la mitigación de la pobreza y otros u$s 7.6 mil millones (53.900 millones de yuanes) en subsidios de desempleo para garantizar la estabilidad laboral. El gobierno espera crear 9 millones de puestos de trabajo urbanos para este año, una meta menor a los 11.00.000 de 2019. Las autoridades también quieren mantener la tasa de desempleo urbano en alrededor del 6%.

Mirá también Coronavirus: el 20% de los italianos se contagió en sus lugares de trabajo Entre fines de febrero y mediados de mayo, 43.399 italianos denuenciaron que se contagiaron el virus en sus lugares de trabajo. El gobierno amitirá una norma especial referida a la responsabilidad de los empleadores.

Durante su discurso, el premier Li también prometió apoyo financiero y recortes tributarios y tarifarios por unos u$s 350. 6 mil millones (2.5 billones de yuanes) para ayudar a las empresas.

China además, reducirá en un 6,6% la tasa de crecimiento de su presupuesto de defensa, que este 2020 será de u$s 179 mil millones (1,27 billones de yuanes).