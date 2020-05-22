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Tecnología Sábado  23 de Mayo de 2020

Es argentina, fue CEO de una multinacional y dejó todo por "los fierros"

CÓMO ESTA CEO SE CONVIRTIÓ EN LA "REINA DE LOS FIERROS" EN REDES SOCIALES.

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