El Cronista
Tecnología Sábado 23 de Mayo de 2020
Vio el negocio en el "oro blanco" del litio argentino y ya factura $ 45 M
SERGIO BARÓN FUNDÓ DYNAMI, UNA EMPRESA ARGENTINA DEDICADA A DISEÑAR Y LLEVAR A FÁBRICA LAS BATERÍAS DE LITIO QUE NECESITA LA INDUSTRIA INFORMÁTICA.
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,3571
|65,2500
|70,2500
|DÓLAR BLUE
|0,8000
|122,0000
|126,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-2,9737
|-
|113,9241
|EURO
|-0,0834
|74,3121
|74,3298
|REAL
|0,6777
|12,3064
|12,3160
|BITCOIN
|1,4997
|9.190,7800
|9.198,3800
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,9524
|26,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-22,2222
|14,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-21,0526
|15,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|26,6000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|-2,5316
|77,00
|79,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|3,1250
|1,65
|1,60
|DISC USD NY
|5,4422
|69,75
|66,15
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-1,0290
|41.388,5000
|BOVESPA
|-1,0300
|83.027,0900
|DOW JONES
|-0,0400
|24.474,1200
|S&P 500 INDEX
|0,2354
|2.948,5100
|NASDAQ
|0,4300
|9.284,8810
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,2096
|306,1670
|306,8100
|TRIGO CHICAGO
|-1,4050
|186,9336
|189,5975
|MAIZ CHICAGO
|-0,0787
|124,9950
|125,0934
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|PETROLEO BRENT
|-2,6068
|35,1200
|36,0600
|PETROLEO WTI
|-1,9458
|33,2600
|33,9200
|ORO
|0,3545
|1.726,6000
|1.720,5000
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