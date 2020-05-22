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Tecnología Sábado  23 de Mayo de 2020

Vio el negocio en el "oro blanco" del litio argentino y ya factura $ 45 M

SERGIO BARÓN FUNDÓ DYNAMI, UNA EMPRESA ARGENTINA DEDICADA A DISEÑAR Y LLEVAR A FÁBRICA LAS BATERÍAS DE LITIO QUE NECESITA LA INDUSTRIA INFORMÁTICA. 

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