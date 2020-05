El BCRA dice que la Fed le dará acceso a dólares en efectivo a cambio de bonos

La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) garantizó el acceso del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al acuerdo temporal de recompra para las autoridades monetarias extranjeras e internacionales (FIMA Repo Facility). Se trata de un programa que estableció la autoridad monetaria estadounidense mediante el cual le permite a distintos bancos centrales del mundo intercambiar bonos del Tesoro de Estados Unidos por dólares de forma temporal. Y fue implementado para buscar dar soporte al funcionamiento de los mercados financieros durante la crisis desatada por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el BCRA no hará uso de dicha línea.

El programa otorga a los bancos centrales de los distintos países que tienen una cuenta custodia en la Fed, la posibilidad de acceder de manera inmediata a liquidez. Esta nueva herramienta le permitiría al BCRA engrosar sus reservas, que perforaran el piso de los u$s 43.000 millones por primera vez en tres años. Además, el programa le permitirá a la entidad que preside Miguel Ángel Pesce fortalecer las herramientas para mantener la estabilidad del mercado de cambios.

Sin embargo, según pudo saber El Cronista, el Gobierno no haría uso de este acceso: "No se piensa usar, no hay necesidad", dijeron fuentes del BCRA. "Es una línea que habilitó la Fed para estabilizar el dolar en el mundo, contra la tenencia de bonos del Tesoro. Argentina tiene en cartera, pero el stock es parte de información reservada", agregaron.

El anuncio contradice una información que había surgido en los últimos días y que indicaba que tanto la Argentina como otros países emergentes no tendrían acceso a dicho programa de swaps.

El programa de la Fed había sido sido anunciado a fin de marzo último, y consistía en darle la posibilidad a distintos bancos centrales de intercambiar bonos del Tesoro de Estados Unidos por dólares de forma temporal.

"Esta facilidad debería ayudar a respaldar el buen funcionamiento del mercado del Tesoro de Estados Unidos al proporcionar una fuente temporal alternativa de dólares estadounidenses que no sea la venta de valores en el mercado abierto", había dicho en ese entonces la Reserva Federal en un comunicado.

El programa, disponible desde el 6 de abril, ha sido una de las municiones del arsenal de la Fed para estabilizar los mercados de financiación en dólares.

Al lanzar este programa, el banco central de Estados Unidos había argumentado que dicho plan "reduce la necesidad de que los bancos centrales vendan sus valores del Tesoro directamente y en mercados ilíquidos". "Al permitir que los bancos centrales usen sus valores para recaudar dólares de manera rápida y eficiente, la facilidad también respaldará a los mercados locales en dólares estadounidenses y reforzará la confianza del mercado en general", explicó la Fed.

"La estabilización de los mercados de dólares extranjeros, a su vez, respaldará las condiciones económicas extranjeras y, por lo tanto, beneficiará a la economía estadounidense a través de muchos canales, incluidos la confianza y el comercio", agregó la autoridad monetaria de Estados Unidos.