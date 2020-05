Guzmán: "Estamos experimentando un mayor entendimiento mutuo entre las dos partes"

El Gobierno realizará cambios a su oferta para reestructurar su deuda en los "próximos días", confirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien encabeza unas negociaciones con acreedores que avanzan por un "sendero positivo" pese a que el viernes el país podría caer en un default.

El país que atraviesa una profunda crisis económica, extendió hasta el 2 de junio el plazo para renegociar una deuda externa de u$s 65.000 millones, que vencía este viernes, cuando también debería cancelar un pago de intereses.

"Las negociaciones continúan por un sendero que consideramos positivo. Mi visión es que estamos experimentando un mayor entendimiento mutuo entre las dos partes", dijo a Reuters el ministro Guzmán.

El funcionario añadió, sin embargo, "aún hay una importante distancia que cubrir, pero todas las partes están a la mesa para encontrar una solución. Para Argentina, es la esencia que el acuerdo esté alineado con la capacidad de pago del país".

Mirá también Quirós: "No debemos profundizar la apertura ni en Ciudad ni en provincia de Buenos Aires" El ministro de Salud porteño señaló este viernes que "hay que fortaleces las estrategias de control" y que se están tomando decisiones en conjunto con Nación. Habló también sobre la necesidad de intensificar las políticas públicas en los barrios populares.

Los acreedores realizaron contrapropuestas a finales de la semana pasada luego de rechazar una oferta inicial del Gobierno, que incluía un período de gracia de tres años, un recorte del 62% en el pago de cupones y la postergación de vencimientos hasta el 2030 y más adelante.

"La razón por la que extendimos (el plazo de) la oferta es técnica. Estamos planeando realizar modificaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible con nuestros acreedores", dijo el ministro.

Guzmán prefirió no realizar comentarios sobre si el Gobierno pagará o no los cerca de u$s 500 millones que debería cancelar el viernes.