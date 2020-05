Cómo y desde cuándo comenzará la Provincia a difundir los datos de las villas bonaerenses

Tras las críticas del gobierno de la Ciudad y los reclamos de organizaciones sociales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzó a difundir datos respecto a la cantidad de testeos y de casos positivos encontrados en el marco de los operativos DetectAR, motorizados por el gobierno nacional, en los barrios vulnerables del conurbano.

Ayer, antes de reunirse con Alberto Fernández, la organización La Garganta Poderosa había subrayado la ausencia de datos precisos respecto a la situación de las villas. “Exigimos las estadísticas actualizadas de todas las barriadas informales en la Provincia de Buenos Aires, justamente para evitar que detone la circulación comunitaria como detonó en las villas de Capital, tomando el desastre de la 31 y la muerte de Ramona como punto de inflexión”, escribieron en un posteo de Facebook donde ratificaron las críticas al tratamiento de la situación en la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque Horacio Rodríguez Larreta tiene decidido no polemizar con Axel Kicillof, por lo bajo funcionarios porteños insisten que, al menos, la Ciudad brinda datos día a día respecto a la cantidad de contagios y de muertes en los asentamientos del distrito. “No sabemos cómo esta el Conurbano”, comentaban días atrás a El Cronista.

Fuentes del ministerio de Salud bonaerense precisaron a El Cronista que la cantidad de casos de coronavirus detectados en barrios populares hasta ayer asciende a 220, lo que representa el 7,5% del total de la provincia, 2916.

Según informó la cartera a través de su cuenta de Twitter, se relevó a 32.000 personas hastsa ahora de 6 municipios en el periodo de una semana.

En el operativo casa por casa en los barrios del conurbano diagnosticamos a 32 mil personas de 6 municipios en una semana. Ayer, en el Barrio Itatí de #Quilmes detectamos 8 casos sospechosos. @BAProvincia @Kicillofok @mayrasmendoza @DrDanielGollan @LeticiaCeriani @JKonfino pic.twitter.com/zraBpLLXtg — SaludBAP (@SaludBAP) May 21, 2020

En los últimos días se realizaron operativos en el barrio La Rana (San Martín) donde se relevaron 2105 personas y se hisopó a 4. En La Libertad (Merlo) se entrevistó a 890 vecinos y se detectaron 2 casos sospechosos.

En el barrio Godoy Cruz (La Matanza) se relevó a 78 personas, sin encontrársele síntomas y en Villa Itatí (Quilmes) el personal de DetectAR entrevistó a 323 con 8 casos sospechosos.

Los operativos se enfocan en barriadas donde ya se registraron casos positivos de COVID-19. Comenzaron el pasado 13 de mayo, en La Paz, Quilmes, a la par que iniciaban en el Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la próxima semana, todos los martes y jueves, el ministerio de Salud que encabeza Daniel Gollán publicará los resultados de las visitas.

“Mientras no haya focos de contagio dentro de las villas no vamos a dar la información barrio por barrio para no estigmatizar a los ciudadanos que vivan dentro de esos barrios populares”, explicaron a este medio. El 100% de los casos villas bonaerenses pertenecen a contagios producidos fuera del barrio o por contactos estrechos con esos casos externos.

“Ya hemos tenido episodios que el resto del barrio o distrito se entera que hay casos y los estigmatiza, cuando salen del barrio no los quieren atender”, agregaron.