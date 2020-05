Puerto de Buenos Aires: ¿seguiremos igual?

En recientes artículos se ha planteado como un hecho positivo la extensión de las concesiones de las terminales del puerto de Buenos Aires. Los actuales prestadores seguirán hasta mayo de 2022 cuando tal vez se publique la demorada nueva licitación. En el caso de Exolgan, la jurisdicción es la provincia de Buenos Aires, pero a los efectos de este artículo la incluyo, porque el nivel de servicio es similar entre todas las que conforman el puerto de Buenos Aires.

La pregunta que planteo es si seguiremos igual, porque la realidad es que no importa en qué nivel de actividad se encuentre el país, todos estamos al servicio de las terminales. Si el puerto opera a full es difícil coordinar turnos con las terminales, y si la actividad es baja también. La cuestión central es coordinar y alinear a los distintos actores de la cadena logística hacia el cliente final para que los bienes fluyan al menor tiempo/costo posible. Pero la realidad con las terminales es otra: los actores nos subordinamos al servicio y tiempo de ellas, debido a que no otorgan los turnos cuando el proceso lo necesita sino cuando ellos pueden y quieren. Lo más grave es cuando no otorgan un turno pedido en tiempo y forma, los extra-costos corren por cuenta del usuario.

La anterior gestión de la Administración General de Puertos (AGP) en manos de Gonzalo Mórtola poco hizo en este sentido, solicitaban información de los casos, pero la realidad es que no pudieron domesticar a las terminales. En parte la excusa fue que se terminaban las concesiones y no había forma de subordinar a quienes probablemente no seguirían en carrera. En el caso de la Provincia, los reclamos se dirigían a la Subsecretaría de Actividades Portuarias, con resultados similares.

La cuestión central es que estos problemas nunca mejoraron y me parece importante plantearlo una vez más. Para explicarlo mejor voy a tomar sólo un par de ejemplos, y supongo que muchos que lean este artículo se sentirán identificados:

Ejemplo 1 importación : hay cinco días libres para retirar un contenedor de forzoso, pagando de esa manera un solo movimiento que implica la menor tarifa. Para ello, primero se debe oficializar el despacho de importación y solo se puede hacer una vez que el buque haya ingresado al puerto y se cierre el manifiesto en el sistema de Aduana. Por lo general, esto descalifica el primer día para pedir turno y quedan cuatro. Recién una vez que el despacho esta oficializado y asignado el canal, se pueden comunicar con la terminal para solicitar el turno correspondiente.

Muchas veces, al pedir el turno (dentro del plazo de cinco días) la respuesta es que no hay más horarios libres y lo más serio del asunto es que los extra-costos por no tener turno los paga el usuario. Es decir: no le asignan el turno aún pedido en término y no obstante le cobran el doble movimiento al operador, porque se pierde el forzoso.

Ejemplo 2 exportación : Para retirar los contenedores vacíos en Buenos Aires hay que pedir turno y coordinar para retirarlos. Una vez asignado el turno, se retiran los mismos y se llevan al lugar de consolidación. Una vez consolidados y precintados los contenedores recién se puede pedir turno de entrega de los contenedores llenos para el ingreso en la terminal donde atracará el barco.

Otra vez, se complica porque suele no haber turno para el momento ideal y dan turno cuando pueden/quieren y los contenedores permanecen más días sobre los camiones. Adicionalmente en los casos de camiones que llegan del interior del país hay un tiempo de tránsito establecido por la Aduana y muchas veces el turno es asignado para cuando está vencido dicho plazo. Una vez más los exportadores bailan al ritmo de las terminales y por supuesto los días adicionales de los camiones y los gastos extra quedan a cargo del exportador.

Estos son solo algunos ejemplos, creo que es necesario que las autoridades de AGP y Subsecretaría de Actividades Portuarias tomen cartas en el asunto y de alguna manera obliguen a las terminales a brindar un mejor servicio y no abusar de su situación monopólica porque el exportador-importador no puede elegir la terminal. Todos los costos adicionales en el caso de la exportación nos quitan competitividad y en el caso de las importaciones aumentan el costo de los bienes que pagan los argentinos, directa o indirectamente. Pregunto nuevamente ¿seguiremos igual?