Dólar: advierten que la brecha cambiaria genera un círculo vicioso y traba el crecimiento

Con el cepo al dólar y la elevada brecha cambiaría, el Gobierno está en un circulo vicioso. Con el último recorte del dólar blue , la brecha con el oficial aflojó a niveles de 82% desde 104% de la semana pasada.

La semana pasada la brecha se ubicó por encima de los máximos del cepo K ocurrido entre 2011 y 2015 (82% fue el máximo). Se incrementan presiones sobre el dólar oficial y suben las chances de un salto discreto en el mismo.

Martin Polo, economista jefe de Mills Capital Markets resalta que con la existencia de la brecha cambiaria tan alta y tan inestable resulta muy difícil generar un proceso de crecimiento.

“A más brecha, menos oferta y más demanda de dólares y más perdida de reservas. Ese escenario hace que el Gobierno deba aplicar más controles, lo que genera luego una mayor brecha cambiaria. La brecha genera que a la larga, el tipo de cambio oficial tenga que ajustar", advierte.

En ese contexto, cualquier decisión de inversión real o de cartera es totalmente incierta por lo que te paraliza e impacta en el nivel de actividad.

"Ese círculo se va cerrando hasta algún punto se va a tener que ajustar el tipo de cambio oficial. Habrá que ver hacia donde apunta el tipo de cambio y si se cierra la brecha o no. De ello va a depender de las expectativas que genera la economía de ahí para adelante”, explicó Polo.

“Se liquidan pocas exportaciones y empresas cancelan deuda. Así el BCRA vende reservas. Las reservas netas bajaron a u$s 10.300 millones desde los u$s 14.000 millones a finales de 2019. El Banco Central interviene en futuros y tiene vendidos hasta u$s 2400 millones pero con volumen creciendo”, explicaron.

Juan José Vázquez, head de research de Cohen resalta que la brecha tiene dos canales de impacto, el comercial y el financiero. “La percepción de que el dólar comercial está barato estimula la demanda vía el MULC y posterga la oferta. Los importadores tratan de ahorrar en mercadería (sobre todo teniendo en cuenta las tasas reales en pesos negativas) y adelantan compras", diagnostica.

"En lo que respecta a la vía financiera, las subsidiarias tratan de cancelar líneas comerciales con sus casas matrices a la vez que las empresas tratan de no tomar deuda en el exterior teniendo que liquidar los dólares en el MULC al tipo de cambio nominal”, señaló Vázquez.

El circulo vicioso

La existencia de un cepo cambiario genera que los controles se vayan profundizando una y otra vez mientras que los ahorristas buscan la manera de saltar esos controles una y otra vez.

Esto genera una mayor disparada de los tipos de cambio a medida que la represión financiera crece y que, en vez de que el capital se vuelque hacia la economía real, se vea mas tentado en adelantarse a comprar billetes con la expectativa de que los nuevos controles hagan subir aún más el precio.

Un operador de un banco local explica que el cepo es un camino de ida en cuanto a los controles y que, justamente, eso hace que el dinero no fluya hacia los canales de la actividad real sino que se dirija hacia especulaciones cambiarias constantemente.

“El cepo desvirtúa cualquiera circuito de crecimiento posible. Genera una barrera de salida y de entrada de divisas. El problema es que el goteo de dólares es constante (por necesidades económicas de los agentes y por cuestiones especulativas) mientras que el ingreso es cada vez menor (el agro se ve menos tentado a liquidar debido a la enorme brecha)", opina.

Allí es cuando se observan mayores controles cambiarios y agudiza el problema, ingresando en un círculo viciosos difícil de salir. En definitiva, la expectativa de crecimiento con la brecha es cada vez menor y su salida es cada vez mas complicada. Generalmente la historia termina con un salto discreto muy fuerte del dólar oficial, achicando la brecha”, explicó el operador.