Los casos en villas ya son el 35% de los contagios en la Ciudad y las críticas también alcanzan a Kicillof

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó hoy que el Barrio 31 registró hoy 1045 casos positivos de coronavirus en las últimas horas, en tanto que el total de contagiados en los asentamientos porteños ya acumula 1551 casos.

Además, tres personas perdieron la vida ayer, todas residentes en la 1-11-14. El número total de muertos en estas comunidades es 15.

La cantidad de contagiados que residen en el Barrio 31 representa el 23% del total de casos de la Ciudad de Buenos Aires, 4404 según el último dato oficial. En tanto, los positivos registrados en todas las villas implican el 35% de los contagiados porteños.

La muerte de la dirigente social del Barrio 31, Ramona Medina, puso el tema en la mesa de Olivos. Había denunciado en reiteradas ocasiones la falta de agua en el asentamiento, un conflicto que enfrentó a AySA, proveedora del servicio que informó una falla en una de sus plantas con consecuencias directas en el predio, y al gobierno de la Ciudad, encargada de la infraestructura – aún incompleta- de cloacas hacia adentro del barrio.

Ayer, Alberto Fernández recibió en la residencia oficial a Nacho Levy, referente de la revista local y organización social La Garganta Poderosa, movimiento al que pertenecía Ramona. Llegó acompañado por el legislador del Frente de Todos y miembro del comité asesor del jefe de Estado, Leonardo Santoro.

“Recibí a Nacho Levy de @gargantapodero para que me cuente sobre la situación de los barrios populares porteños ante el avance de la pandemia. A todos nos ha dolido la muerte de Ramona Medina. Debemos trabajar juntos para mitigar los problemas de los sectores sociales vulnerables”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Hoy La Garganta Poderosa publicó en sus redes sociales que volverá a Olivos, donde desde las 19 Fernández mantendrá una reunión con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof para coordinar cómo continuará la cuarentena en el área metropolitana, la más golpeada por el COVID-19.

El gobernador bonaerense no ha cesado las críticas contra el jefe de Gobierno por relajar la cuarentena porteña y la posibilidad de que los trabajadores bonaerenses de ese distrito se contagien y hagan circular el virus en la provincia. Pese a que mantienen contacto continuo por teléfono – a ambos les preocupa las aglomeraciones en el transporte público-, el Kicillof no deja de cruzarlo en los medios. En la Ciudad afirman e insisten que no le van a responder. “No van a encontrar nada para una pelea, se necesitan dos para pelear”, sostenían fuentes porteñas días atrás a El Cronista.

Aunque no lo hagan en público, los funcionaros porteños deslizan las críticas por lo bajo. “No sabemos cómo esta el conurbano”, afirman en relación a los contagios en los barrios vulnerables, los que más preocupan a la Ciudad. El ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat publica día a día la cantidad de contagios totales en villas y los discrimina por asentamientos. Tanto en la Ciudad como en la Provincia se despliega el operativo del ministerio de Salud Nacional DetectAR. Los datos bonaerenses llegan a cuentagotas.

La Garganta Poderosa se expresó sobre este último punto hoy. Además de ratificar las críticas contra el gobierno de la Ciudad por el manejo de los casos de COVID-19 en las villas y exigir protocolos ponen la lupa en la falta de datos oficiales de los barrios populares del conurbano, unos 2000 según los datos que maneja la administración Kicillof.

“Y entonces sí, no sólo queremos, exigimos las estadísticas actualizadas de todas las barriadas informales en la Provincia de Buenos Aires, justamente para evitar que detone la circulación comunitaria como detonó en las villas de Capital, tomando el desastre de la 31 y la muerte de Ramona como punto de inflexión. Pero a nombre de saltar la grieta o equilibrar el costo político, no se puede minimizar la emergencia que vive la Ciudad, donde nunca jamás nos recibió ningún funcionario de verdad. ¿Ahora entendés por qué gritamos y por qué vamos a Olivos?”, precisó la organización a través de un comunicado publicado en su página de Facebook.