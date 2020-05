Cuarentena: cómo será la próxima fase, según el infectólogo al que más escucha Alberto Fernández

La actual etapa del aislamiento previsto por el gobierno nacional terminará el fin de semana. Igualmente, se espera que continúe la cuarentena tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, las áreas con mayor circulación de coronavirus .

Esto lo confirma el doctor Eduardo López, que forma parte del equipo de especialistas que asesora a Alberto Fernández. En diálogo con El Cronista analizó la evolución de la situación epidemiológica y trazó las perspectivas hacia el futuro.

Sobre el aumento en la cantidad de contagios en los últimos días, pondera que se dio principalmente en ciudad de Buenos Aires y en el conurbano y pequeños brotes en Córdoba y San Juan. “Esto generó un aumento mayor a lo que se preveía”, confiesa. Y en el caso porteño puntualiza que se produjo “a expensas de los barrios populares. Habrá que trabajar para bloquear lo más rápido posible ahí, porque el aumento es significativo”.

Consultado sobre la continuidad de la cuarentena hasta el 8 de junio, López responde que “sí, es muy probable” y remarca la continuidad de la segmentación geográfica. “El AMBA no va a ir para atrás ni para adelante. Es lógico, no solo por el ritmo de contagios sino también porque es donde están los casos y la vulnerabilidad. Yo me quedaría en esta fase”, explica.

Asimismo, seguirán siendo clave las decisiones que tomen los gobiernos locales, y reafirma que “otras provincias pueden ir hacia una mayor flexibilización”. Sobre el caso puntual de Córdoba, que de la fase 4 volvió a la 3 por la aparición de nuevos casos, López marca que “desde lo técnico podría haberse quedado en la fase 4. Pero fueron a la 3 para estar seguros de bloquear el coronavirus”.

Una de las cuestiones en las que López había hecho hincapié para explicar los contagios era la circulación en los entornos de salud. Sobre este tema considera que “no está tan controlado. Aparentemente hay casos en el Durand y el Hospital Italiano de Córdoba tuvo que cerrar. El 15% de los contagiados pertenecen al personal de salud. Es alto y no es grato”.

Por otro lado, además de las consecuencias sanitarias y económicas, López cuenta que se valora también el tema psicológico. En este sentido, explica que “toda persona que vive en resguardo domiciliario, especialmente los adultos mayores, empiezan a registrar algún grado de depresión o ansiedad. Esto genera una mayor tendencia al incumplimiento”. De esta forma, considera que es un “daño colateral” y que “hay que analizar cuál es el mal menor ante esta situación. No es una enfermedad menor, el 5% muere en la Argentina”.

Por último, se refiere a dos cuestiones relacionadas a la naturaleza del virus. Una que invita al pesimismo y otra al optimismo. Por un lado, el invierno puede ser perjudicial para el hemisferio sur, ya que “lo que describen los trabajos es que la temperatura óptima del virus es entre los 5 y 11 grados centígrados. Por sobre los 27, de forma sostenida, pierde viabilidad”. Igualmente, aclara que se tratan de estudios de laboratorio teóricos, y que “el clima no es categórico para la circulación”, como sí lo son la distancia social y los conglomerados. “Por eso es más fácil que circule el virus entre los reclusos y los varios vulnerables”, ejemplifica.

Por otro lado, muestra un aspecto positivo: la posible inmunización de los recuperados. Si bien no está comprobado, López afirma que “pareciera que no hay reinfección. El 99% genera anticuerpos. Pero no se sabe cuánto duran, ya que es un virus nuevo y no hay estudios a largo plazo”. Por esta cuestión, amplía, es que en aquellos países en los que la curva escaló muy rápidamente –lo que generó gran cantidad de contagiados, fallecidos y el colapso del sistema de salud– luego la caída de casos también fue drástica.