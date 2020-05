Kicillof: “Si en la Ciudad van a abrir los comercios, que no vaya a trabajar la gente de la provincia”

Si bien el gobernador Axel Kicillof insiste con que no es culpa del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta el número de casos de coronavirus que se registran en la Capital, una vez más, volvió a marcar las diferencias de criterio que ambas gestiones mantienen en el marco de la cuarentena. "Si en la Ciudad van a abrir los comercios, que no vaya a trabajar un montón de gente de la Provincia", lanzó el exministro de Economía en una entrevista radial.

Más allá de los cuestionamientos por parte de Kicillof a que Capital Federal haya optado por flexibilizar la cuarentena y, entre otras medidas habilitar la apertura de comercios de cercanía, el gobernador de la Provincia aclaró: "Todo viene acompañado con medidas del gobierno nacional y provincial para acompañar a aquellos que han perdido los ingresos". Es que, de acuerdo a la postura del exdiputado, los trabajadores que viven en Provincia, no deberían trasladarse hasta Capital para asistir a sus lugares de trabajo.

Además, Kicillof se desmarcó de las medidas implementadas por el PRO en la Capital cuando señaló que “tomaron medidas distintas y lo que veíamos como riesgo... son cosas de sentido común", dijo en diálogo con Radio 10 para luego remarcar: "Cuando crecen los casos, se tiende a ser mas rígido, no más flexible”.

En otro tramo de la entrevista, planteó que "cuando hay dos zonas contiguas donde en una hay más circulación que en la otra, la idea es que no haya intercambio viral". Y puso el siguiente ejemplo: "Si en el departamento de al lado de tu casa hay gente contagiada, no vas a ir a tomar el té”.

Kicillof remarcó que no planea por el momento bloquear los ingresos a la Ciudad, sino enducerer los controles en el transporte público. "Tratamos de que haya la menor circulación posible", dijo.

En cifras

“La realidad objetiva es la cantidad de casos de la enfermedad", dijo el gobernador de la Provincia para luego aclarar que "esto no es culpa del gobierno de la Ciudad".

Dicho esto, subrayó que el Covid-19 "esta afectando muy fuerte a la ciudad de Buenos Aires, que tiene casi 3 millones de habitantes en 200 metros cuadrados y registra (a diario) el doble de casos que la Provincia", donde viven 17 millones de personas.

"Solo en el Conurbano hay 7 millones, o sea, que los casos están muy concentrados en los centros urbanos”, continuó Kicillof.

Esta tarde, ambos funcionarios se verán las caras en la Quinta de Olivos, donde mantendrán una reunión con Fernández para analizar los pasos a seguir de la cuarentena.