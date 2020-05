Deuda: Mendoza inicia negociaciones para reestructurar u$s 5800 millones

El gobierno de Mendoza abrió hoy oficialmente la negociación para refinanciar deuda externa por más de u$s 5800 millones, luego de no pagar un vencimiento de intereses por cerca de u$s 25 millones que operaba este martes.

Se trata de los bonos Mendoza 2021 (PMJ21) y 2024 (PMY24), de stocks de u$s 5218 millones y u$s 590 millones respectivamente, según lo dispuesto en el decreto 631/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial mendocino.

Además, la norma; firmada por el gobernador radical, Rodolfo Suárez, y el ministro de Hacienda de Mendoza, Miguel Nieri; oficializa a las consultoras Credit Suisse y AdCap Securities como asesores de la administración provincial en la negociación.

El gobierno mendocino no afrontó un pago u$s 25 millones que vencía el martes, por lo que comenzó a correr el mes de gracia para abonar la obligación con plazo al 20 de junio.

Así Mendoza se suma a la provincia de Buenos Aires en salir a reestructurar su endeudamiento externo, mientras aguarda los resultados de la negociación entre Nación y los acreedores.

Qué pasa con la deuda provincial

Las provincias concentran deuda externa por u$s 15.000 millones y más de media docena ya toma sus propias medidas, por lo que la reestructuración de Nación será clave para las refinanciaciones que buscan las gobernaciones, como informó este lunes El Cronista.

Buenos Aires, la primera provincia en plantear un canje, ya cayó en "incumplimiento selectivo", indicó la calificadora S&P, mientras que la provincia de Salta se prepara para abrir la reestructuración de su deuda, luego de Mendoza.

La provincia gobernada por Axel Kicillof debe afrontar vencimientos por u$s 895 millones este año, mientras entre la Capital Federal, Tierra del Fuego y Neuquén acumulan stocks de obligaciones por u$s 310 millones, según reciente informe de Economía & Regiones.

En tanto, el stock de obligaciones para este año de Córdoba, Chaco, Salta Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, La Rioja, la propia Mendoza y Río Negro alcanza los u$s 2400 millones.