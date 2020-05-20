El Cronista
Internacionales Miércoles 20 de Mayo de 2020
Coronavirus: cómo es la "nueva normalidad" en Europa
|MONEDAS
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|DÓLAR B. NACIÓN
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|65,0000
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|-3,1250
|120,0000
|124,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,5530
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|119,0370
|EURO
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|74,6462
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|11,9455
|11,9485
|BITCOIN
|0,0138
|9.780,9400
|9.789,0000
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
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|26,4375
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
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|19,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|33,3333
|20,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|26,6000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
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|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
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|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|90,00
|90,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,54
|1,54
|DISC USD NY
|0,0000
|68,00
|68,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0000
|39.388,7200
|BOVESPA
|1,2300
|80.742,3500
|DOW JONES
|1,4200
|24.206,8600
|S&P 500 INDEX
|1,5515
|2.922,9400
|NASDAQ
|1,7100
|9.185,1040
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,3858
|310,7599
|309,5658
|TRIGO CHICAGO
|0,4511
|184,0860
|183,2593
|MAIZ CHICAGO
|-0,9339
|125,2903
|126,4713
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|219,5000
|219,5000
|PETROLEO BRENT
|4,0115
|36,0400
|34,6500
|PETROLEO WTI
|3,9737
|33,2300
|31,9600
|ORO
|0,0000
|1.744,2000
|1.744,2000
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