Coronavirus: ahora la OMS vuelve a poner en duda el uso del tapaboca

Un estudio científico reciente publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó que el coronavirus no queda flotando por el aire y no es posible el contagio si una persona pasa por un lugar al que estuvo una persona infectada, por lo que las mascarillas, tapabocas o barbijos no serían necesarios.

El documento, remarcó que existe riesgo de contagio en el caso que no se respete el distanciamiento social recomendado en un metro. En caso de no cumplirse, las personas están más expuestos a las gotas respiratorias con capacidad de infección que se produce cuando un infectado tose o estornuda.

Pero, la nueva revelación es que el Covid-19 es pesado y no se dispersa más de un metro, porque antes cae al suelo por su propia gravedad. Por eso, otra forma de contagio es si se toca una superficie sobre la cual una persona con el virus en su organismo haya dispersado sus gotas al toser o estornudar.

Hacia fines de marzo, la OMS ya había dicho mediante un informe técnico que el coronavirus no se transmite por aire, sino por el contacto de las mencionadas gotas respiratorias de pacientes afectados por la enfermedad. Por ello, se había había rechazado el uso de protecciones faciales para personas sanas y que no estén en contacto con infectados.

Esta nueva publicación de la OMS consigna que el coronavirus podría estar suspendido en el aire hasta unas tres horas y media. Además, afirma que el Covid-19 es capaz de mantenerse con capacidad de contagio en superficies como el plástico o el acero inoxidable hasta tres días y en el cartón unas 24 horas.